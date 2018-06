Ex-P7S1-Digitalvorstand Wegner wird neuer SWMH-Chef

© ProSiebenSat.1 / SWMH

Christian Wegner, der bis Ende 2016 Digitalvorstand bei ProSiebenSat.1 war, wird neuer Geschäftsführer der Südwestdeutschen Medienholding, zu der unter anderem die "SZ" und die "Stuttgarter Zeitung" gehören. Er löst dort Richard Rebmann ab



Nach "Erreichen der sich aus der entsprechenden Handhabung ergebenden Altersgrenze" wird Richard Rebmann die Geschäftsführung der Südwestdeutschen Medienholding zur Jahresmitte abgeben - so heißt es etwas umständlich formuliert in einer Mitteilung des Verlags. Die "entsprechende Handhabung" sieht offenbar vor, dass man bei der SWMH den Posten nur bis zum 60. Lebensjahr bekleiden darf, so alt ist Rebmann jedenfalls kürzlich geworden. Als Vertreter des Gesellschafters Schwarzwälder Bote GmbH & Co. KG bleibt er der SWMH-Gruppe nach seinem Ausscheiden aber weiterhin erhalten.

Eine Überraschung ist, wer ihm nachfolgt: Die SWMH, in der unter anderem die "Süddeutsche Zeitung", die "Stuttgarter Nachrichten", der "Nordbayerische Kurier und der "Schwarzwälder Bote" erscheinen, hat sich für Christian Wegner entschieden. Wegner war bis Ende 2016 im Vorstand von ProSiebenSat.1 für das Digitalgeschäft verantwortlich, nun soll er auch bei der SWMH das Digitalgeschäft vorantreiben. "Die Gesellschafter und der Aufsichtsrat freuen sich, mit Herrn Dr. Wegner einen ausgewiesenen Fachmann für die Digitale Entwicklung gewonnen zu haben, der zudem nachgewiesene Expertise in der Umsetzung einer externen Wachstumsstrategie durch Unternehmenszukäufe hat", heißt es in der Mitteilung.

Auch unter Richard Rebmann, der die Geschäfte seit 2008 führte, ist die SWMH deutlich gewachsen. In seine Zeit fiel die Übernahme des Süddeutschen Verlags, die Integration des Schwarzwälder Boten und der Erwerb zahlreicher weiterer Beteiligungen im Zeitungs- und Fachinformationsbereich. SWMH-Aufsichtsratschef Oliver C. Dubber stellte zu Rebmanns Abschied heraus, "dass es der überaus engagierten Tätigkeit von Herrn Dr. Rebmann zu verdanken ist, dass sich die SWMH-Gruppe in einem speziell in den letzten Jahren herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld so gut aufgestellt präsentiert", wie es in der Mitteilung des Verlags heißt.

