"Alles wird gut": Nina Ruge gibt Lebenstipps bei health tv

Die ehemalige "Leute heute"-Moderatorin Nina Ruge hat eine neue Aufgabe vor der Kamera. Beim Spartensender health tv wird sie schon ab Sonntag regelmäßig Lebenstipps geben. Der Name des Formats erinnert an alte Fernsehzeiten: "Alles wird gut."



29.06.2018 - 11:24 Uhr von Alexander Krei 29.06.2018 - 11:24 Uhr

Ihr Abschiedssatz "Alles wird gut" war ihr Markenzeichen als Moderatorin von "Leute heute". Nun bekommt Nina Ruge eine Sendung, die genau diesen Namen trägt - und zwar beim Spartensender health tv, der unter anderem von Vodafone und Unitymedia sowie über Satellit zu empfangen ist. "Alles wird gut - Lebe deine Sehnsucht" nennt sich die auf 21 Folgen angelegte Reihe, die ab Sonntag, den 1. Juli um 13:00 Uhr zu sehen ist.

In dem Format will Ruge zur Entspannung anleiten, heißt es. Sie begebe sich "auf eine spirituelle Reise ins Innere und nimmt die Zuschauer dabei an die Hand". "Wenn ich Verantwortung für meinen eigenen Körper und die geistige Gesundheit übernehme, dann bleibe ich auch gesund. Und dafür ist so ein Sender wie health tv genial", sagt die Moderatorin, die in der Vergangenheit schon diverse Bücher über einen positiven und gesunden Umgang mit sich selbst verfasst hat.

Sendergeschäftsführer Axel Link: "Die Zusammenarbeit mit Nina Ruge begrüße ich sehr. Sie zählt zu den bekanntesten Fernsehgesichtern Deutschlands und ist ein Gewinn für unseren jungen Sender."

