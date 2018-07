Beate-Uhse.TV veranstaltet Stormy-Daniels-Marathon

© Beate-Uhse.TV/Wicked Pictures

Pünktlich zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli zeigt der Erotiksender Beate-Uhse.TV einige Filme von Stormy Daniels. Die Pornodarstellerin ist derzeit in den Schlagzeilen, weil sie angeblich eine Affäre mit Donald Trump gehabt haben soll.



02.07.2018 - 11:59 Uhr von Timo Niemeier 02.07.2018 - 11:59 Uhr

Bevor Donald Trump US-Präsident wurde, kannten wohl nur eingefleischte Fans der Erotikbranche die Pornodarstellerin Stormy Daniels. Nachdem Daniels allerdings behauptete, sie hätte vor einigen Jahren eine Affäre mit Trump gehabt, war sie plötzlich landesweit in den Schlagzeilen. Trumps Anwalt soll ihr 130.000 US-Dollar gezahlt haben, damit sie diese Affäre nicht öffentlich macht. Das ist weitestgehend gescheitert - und nun will auch der deutsche Erotiksender Beate-Uhse.TV von dem Wirbel profitieren.

Am 4. Juli, ausgerechnet am amerikanischen Unabhängigkeitstag, veranstaltet der Sender eine Stormy-Daniels-Nacht mit den besten Filmen der Darstellerin. Sechs Streifen will der Sender zeigen. Mit einem Augenzwinkern spricht Beate-Uhse.TV von einer "Hommage an die wahre First Lady der sexuellen Enthüllungen". Beate-Uhse.TV ist seit dem 1. März 2001 auf Sendung und sendet exklusiv über Sky.

