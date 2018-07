Kurzlebige Sitcom "Ghosted" findet Weg zu ProSieben Fun

© ProSieben FUN

Auch wenn die Serie "Ghosted" - eine Art "Akte X" in Comedy-Form - in den USA nicht über eine Staffel hinaus kam, findet die Comedy beim Pay-TV-Sender ProSieben Fun noch ihren Weg ins deutsche Fernsehen



02.07.2018 - 13:48 Uhr von Uwe Mantel 02.07.2018 - 13:48 Uhr

In den USA hat Fox es gerade offiziell gemacht: Die Comedyserie "Ghosted" endet dort nach nur einer Staffel - was angesichts der wenig pfleglichen Behandlung durch das Network, das die Serie trotz recht okayer Quoten in eine mehrmonatige Pause schickte und erst im Sommerprogramm zurück brachte, nicht allzu überraschend kam. Trotzdem findet "Ghosted" nun auch den Weg nach Deutschland: Ab dem 18. Juli zeigt ProSieben Fun die Serie immer mittwochs ab 21:40 Uhr in Doppelfolgen.

Und darum geht's in der Serie: Die geheime Einrichtung Bureau Underground unter der Leitung von Ava Lafrey kümmert sich im Verborgenen um Ermittlungen im Bereich paranormaler Ereignisse. Aufgabe der Regierungsorganisation ist es, die gesamte Welt vor übernatürlichem Schaden zu bewahren. In dem einstigen Professor Max und dem Sicherheitsmitarbeiter Leroy glaubt Lafrey, die richtigen Agenten zur Komplettierung ihres Teams gefunden zu haben. Sie lässt die beiden kidnappen und bietet ihnen den Job ihres Lebens an.

