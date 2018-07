ProSieben versucht es nochmal mit "The Flash"

© Warner Brothers

Einige andere Superhelden-Serien hatte ProSieben zuletzt zu seinen Schwestersendern abgeschoben, "The Flash" bleibt aber vorerst an Ort und Stelle. Die vierte Staffel ist ab Ende Juli wie gehabt am späten Dienstagabend zu sehen.



02.07.2018 - 16:33 Uhr von Timo Niemeier 02.07.2018 - 16:33 Uhr

"The Flash" wird auch künftig bei ProSieben zu sehen sein, das hat der Sender nun bestätigt. Diese Entscheidung ist nicht selbstverständlich: Zuletzt schob man "Supergirl" zu Sixx und "Legends of Tomorrow" zu ProSieben Maxx ab. Beide Serie hatten keine guten Quoten erzielt. Mit "The Flash" will man es nun doch noch einmal versuchen, obwohl auch die dritte Staffel im Schnitt nicht über 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus kam.

Die vierte Staffel wird ProSieben ab dem 24. Juli zeigen. Die 23 neuen Folgen laufen dann wie gehabt am späten Abend ab 23:10 Uhr, wobei ProSieben zwei Episoden am Stück zeigt. Und für weiteren Nachschub ist ebenfalls gesorgt: The CW setzte die Serie vor einigen Wochen um eine fünfte Staffel fort, in den USA wird diese voraussichtlich ab Oktober zu sehen sein.

Zum Auftakt der vierten Staffel müssen die Verbündeten von Flash zunächst ohne ihn auskommen, nachdem er sich zum Ende der dritten Staffel freiwillig in die Speedforce begeben hatte. Als jedoch ein starker Bösewicht auftaucht und ein Duell mit Flash fordert, müssen seine Verbündeten ihn schließlich zurückholen - doch das sorgt für Probleme.

