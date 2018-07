Sondersendung: Merkel soll im Ersten "Farbe bekennen"

© CDU/Laurence Chaperon

Der Streit zwischen CDU und CSU in der Asylfrage scheint zumindest fürs Erste beigelegt, der Bruch der Fraktionsgemeinschaft gerade noch abgewendet. Doch die Autorität der Kanzlerin scheint angeknackst. Im Ersten stellt sie sich am Mittwoch zum Interview.



03.07.2018 - 16:48 Uhr von Uwe Mantel 03.07.2018 - 16:48 Uhr

Nach zuletzt chaotischen Tagen mit Ultimaten, persönlichen Anfeindungen, Rücktrittsandrohungen und dem im Raum stehenden Zerbrechen der Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und CSU gelang am Montagabend doch noch ein Kompromiss der beiden "Schwesterparteien". Doch auch nach dieser Einigung ist längst nicht eitel Sonnenschein im politischen Berlin, das Vertrauen untereinander hat gelitten, die Autorität aller Beteiligten scheint angeknackst - und eine Einigung mit der SPD steht zudem noch aus.

Höchste Zeit also, dass sich die Bundeskanzlerin noch einmal erklärt, nachdem sie ihr letztes Interview im ZDF am Sonntag noch kurz vor dem letzten Krisengipfel und der dann beschlossenen Einigung gegeben hatte. Nun stellt Sie sich in einer 15-minütigen Sonderausgabe der Reihe "Farbe bekennen" am Mittwoch um 20:15 Uhr den Fragen von Tina Hassel und Rainald Becker im Ersten. Produziert wird die Sendung vom ARD-Hauptstadtstudio, eine Live-Untertitelung für gehörlose und schwerhörige Menschen wird im Teletext auf der bekannten Seite 150 angeboten.

