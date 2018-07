"Der Alte" ist nun Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei

© ZDF/Hendrik Heiden

Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat Jan-Gregor Kremp, der im ZDF als "Der Alte" zu sehen ist, zum Ehrenkommissar ernannt. Er trage "wesentlich zum positiven Bild der Bayerischen Polizei in der Öffentlichkeit" bei.



04.07.2018 - 17:42 Uhr von Uwe Mantel 04.07.2018 - 17:42 Uhr

2012 wurde Jan-Gregor Kremp der vierte "Alte" in der gleichnamigen ZDF-Serie, die offensichtlich auch bei der Bayerischen Regierung und Polizei ihre Anhänger hat. Kremp wurde nun vom Bayerische Innenminister Joachim Herrmann und Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer jedenfalls zum "Ehrenkommissar" der Bayerischen Polizei ernannt. "Sie sind ein überzeugender Münchner Fernsehkommissar ohne Skandale und Eskapaden, der sein Team in den Mittelpunkt rückt", so Herrmann. "Damit tragen Sie wesentlich zu einem positiven Bild der Bayerischen Polizei in der Öffentlichkeit bei."

Neben Kremp wurde zudem auch noch Susanne Porsche die Ehrenkommissarswürde verliehen. Porsche hatte die Serie "Der Alte" in den letzten Jahren mit der Neuen Münchner Fernsehproduktion produziert. Kürzlich wurde die Produktionsfirma allerdings von der ndF:neue deutsche Filmgesellschaft übernommen, Porsche konzentriert sich künftig auf andere Projekte. Neben ihren TV-Jobs qualifizierten sich Kremp und Porsche unter anderem auch mit ihrem Engagement für den Polizeiverein "Münchner Blaulicht" für den Titel des Ehrenkommissars.

Die Ehrenkommissarswürde wird in Bayern seit 1957 an Personen verliehen, die "durch ihr Engagement die Belange der Bayerischen Polizei in besonderem Maße unterstützt haben". Hierzu gehört insbesondere auch die Förderung des Ansehens in der Öffentlichkeit. Auch die beiden Münchner "Tatort"-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl sind beispielsweise Ehrenkommissare, ebenso wurde Gustl Bayerhammer, Walter Sedlmayr, Fritz Wepper, Eduard Zimmermann, Rolf Schmipf und Oliver Bendixen diese Ehre zuteil. Neben einer Urkunde erhielten sie alle auch die "Insignien eines Ehrenkommissars": Polizeimütze, Handschellen, Trillerpfeife.

