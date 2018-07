Promi-Expertin Klehn wechselt von RTL zurück zum MDR

© MDR/Dennis Dombaj

In den vergangenen Jahren hat Susanne Klehn im RTL-Morgenmagazin "Guten Morgen Deutschland" die Promi-Expertin gegeben, nun wechselt sie den Sender. Klehn wird künftig für den MDR tätig sein und als Expertin für "Brisant" vor der Kamera stehen. Das Magazin soll 2019 überarbeitet werden.



05.07.2018

Susanne Klehn wird neue Promi-Expertin im ARD-Magazin "Brisant", dafür wechselt sie zurück zum MDR, der das Format verantwortet. Ab Oktober wird sie in ihrer neuen Rolle im Ersten zu sehen sein. Für Klehn ist es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Sie studierte in Leipzig Journalistik und Theaterwissenschaften und begann beim MDR ihre berufliche Laufbahn als Reporterin. 2015 wechselte sie von dort zu RTL.

Susanne Klehn sagt zu ihrer MDR-Rückkehr: "Nach drei aufregenden und tollen Jahren bei RTL 'Guten Morgen Deutschland' freue ich mich nun auf eine neue berufliche Herausforderung bei 'Brisant'. Ich habe unzählige Erfahrungen gesammelt, wahnsinnig viel gelernt und werde alle sehr vermissen. Aber jetzt kehre ich nach Hause zurück, und das erfüllt mein Herz mit großem Glück. Ich danke RTL für die großartige Zeit und blicke voller Tatendrang auf meinen neuen Weg im Ersten." Wer künftig Klehns Rolle bei RTL übernehmen wird, ist derzeit noch unklar. MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi sagt über den Neuzugang: "Ob Homestory, Studiogespräch oder Besuch auf den roten Teppichen dieser Welt - bei all ihren Begegnungen pflegt Susanne Klehn die journalistischen Grundsätze. Wir freuen uns, Susanne Klehn wieder bei uns im MDR zu haben, und auch persönlich bin ich sehr gespannt auf die Menschen und Geschichten, die sie uns präsentiert." Hinter den Kulissen wird derzeit außerdem an einem Relaunch von "Brisant" gearbeitet. Zum 25. Geburtstag im kommenden Jahr soll das Magazin einen neuen Look, ein neues Studio und eine neue inhaltliche Ausrichtung erhalten. Das bestätigte Redaktionsleiterin Annette Mugrauer.

