"RTL aktuell" sendet vier Tage alte Wettervorhersage

Nachdem Peter Kloeppel am Donnerstag in "RTL aktuell" das Wetter mit Christian Häckl angekündigt hatte, erschien plötzlich stattdessen Bernd Fuchs auf dem Bildschirm - und zwar mit einer vier Tage alten Wettervorhersage.



06.07.2018 - 12:21 Uhr von Uwe Mantel 06.07.2018 - 12:21 Uhr

Wer heute aus dem Fenster blickt und - zumindest hier bei uns in Köln - den blauen Himmel vermisst, den er gestern noch in der Wettervorhersage bei "RTL aktuell" versprochen bekam, der hat womöglich einfach nicht bemerkt, dass RTL versehentlich einen falschen Clip gesendet hat. Statt wie versprochen die aktuellen Wetteraussichten von Christian Häckl war zum Ende der "RTL aktuell"-Ausgabe am Donnerstag nämlich nochmal die Wettervorhersage mit Bernd Fuchs zu sehen, die vom vergangenen Sonntag stammte.

Hintergrund: Die Wettervorhersage wird bei RTL nicht live produziert, sondern kurz vor "RTL aktuell" aufgezeichnet. Ursache für den Fehler war wohl schlicht ein "falscher Klick" eines Mitarbeiters, der versehentlich die falsche Datei auswählte. Um einen solchen Fauxpas in Zukunft zu verhindern, will man nun einem RTL-Sprecher zufolge aber Vorkehrungen treffen: Die Dateien mit den alten Clips werden nun an der entsprechenden Stelle schlicht automatisiert gelöscht.

