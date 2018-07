ARD und ZDF haben die restlichen WM-Spiele aufgeteilt

© FIFA

Die letzten vier verbliebenen Mannschaften dieser WM sind ermittelt, sie alle kommen aus Europa. Nun haben sich ARD und ZDF auf die Aufteilung der beiden Halbfinal-Partien geeinigt. Dass das Finale im ZDF läuft, stand schon vorher fest.



08.07.2018 - 10:14 Uhr von Uwe Mantel 08.07.2018 - 10:14 Uhr

Nachdem die Viertelfinal-Partien alle gespielt sind, stehen nun nicht nur die Begegnungen im Halbfinale fest, sondern auch, wo diese zu sehen sein werden. Das Erste wird das erste Halbfinale am kommenden Dienstag zwischen Frankreich und Belgien übertragen. Anpfiff ist um 20 Uhr. Matthias Opdenhövel und Alexander Bommes moderieren die Partie live aus Baden-Baden ab 18:50 Uhr, unterstützt von den Experten Thomas Hitzlsperger und Hannes Wolf. Reporter im Stadion in St. Petersburg ist Steffen Simon.

Am Mittwoch ist dann folglich das ZDF mit der Übertragung der zweiten Halbfinal-Partie zwischen Kroatien und England an der Reihe. Das ZDF wird überdies auch das Finale am Sonntag kommender Woche übertragen. Das stand bereits weit im Vorfeld des Turniers statt, Das Erste und das ZDF wechseln sich hier für gewöhnlich alle vier Jahre ab. Das Spiel um Platz 3 läuft am Samstagnachmittag dafür im Ersten.

