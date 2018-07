Comedians der Welt, vereinigt euch - bei Netflix

© Netflix

"Lachen ist eine universelle Sprache", dachte man sich bei Netflix und hat daher nun eine internationale Stand-Up-Comedy-Reihe angekündigt. 47 Comedians aus allen Teilen der Welt sind dabei. Auch in Berlin wird dafür aufgezeichnet.



10.07.2018 - 20:08 Uhr von Uwe Mantel 10.07.2018 - 20:08 Uhr

Ein "nie dagewesenen Stand-Up-Spektakel" verspricht Netflix für das kommende Jahr: Für ein neues Event, für das es noch keinen Titel gibt, will man 47 Comedians aus 13 Regionen der Welt auf die Bühne bringen. Gefilmt wird dafür in Montreal, São Paolo, Mexico City, Mumbai, Berlin und Amsterdam. Jeder der Comedians darf ein halbstündiges Stand-Up vortragen, alle 47 Auftritte werden dann im kommenden Jahr auf einen Schlag veröffentlicht.

Heraus kommen soll gewissermaßen ein Überblick über die ganze Vielfalt der weltweiten Comedy. Aufgezeichnet wird in sieben Sprachen (französisch, spanisch, portugiesisch, arabisch, niederländisch, englisch und deutsch. Ein beträchtlicher Teil der Dreharbeiten findet bereits Ende Juni auf dem Just For Laughs-Festival in Montreal statt. Hier stehen auch bereits die Comedians fest, die dort auftreten werden. Für die weiteren Termine ist das Line-Up hingegen noch nicht bekannt. Auch welche deutschsprachigen Comedians an Bord sind, hat Netflix somit noch nicht verraten.

"Es gibt nur wenige Dinge, die besser sind, als einen neuen Comedian zu finden, den du liebst", sagt Lisa Nishimura, die bei Netflix für Comedy-Produktionen zuständig ist. "Mit diesem Event schaffen wir eine echte Comedy-Festival-Erfahrung für unsere Mitglieder, bei der sie von zu Hause aus die Welt nach neuen, frischen Comedy-Stimmen durchkämmen können."

Die Liste der bislang bekannten Comedians:

USA

Chris D’Elia

Neal Brennan

Nicole Byer

Nick Swardson

Großbritannien

Nish Kumar

Joel Dommett

Mae Martin

Ellie Taylor

Frankreich

Shirley Souagnon

Jason Brokerss

2 weitere Comedians, die noch nicht feststehen

Afrika

Loyiso Gola

Loyiso Madinga

Tumi Morake

Riaad Moosa

Australien

Joel Creasey

Nazeem Hussain

Neuseeland

Urzila Carlson

Cal Wilson

Kanada

Adib Alkhalidey

François Bellefeuille

Ivan Decker

Louis-José Houde

Katherine Levac

Dave Merheje

Deanne Smith

K. Trevor Wilson

Naher Osten



Moayad Alnefaie

Adi Khalefa

Rawsan Hallak

Ibraheem Alkhairallah

