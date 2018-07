"Goldene Kamera Digital Award" bei YouTube statt ZDFneo

© Funke

Im vergangenen Jahr stellte die Funke Mediengruppe ihrer "Goldenen Kamera" auch noch einen Digitalaward zur Seite. Den gibt es in diesem Jahr erneut, nun mit YouTube als neuem Partner. Die Verleihung findet im Rahmen des "YouTube Festivals" statt



11.07.2018 - 14:50 Uhr von Uwe Mantel 11.07.2018 - 14:50 Uhr

Im vergangenen Jahr entschied sich die Funke-Mediengruppe nicht nur Leistungen im klassischen Fernsehen mit der Goldenen Kamera ehren zu wollen, sondern auch Stars und Produktionen aus dem Web. In diesem Jahr war es bislang still um den Preis, dessen Verleihung im Vorjahr schon im Februar über die Bühne ging. Doch nun steht fest: Der Goldene Kamera Digital Award wird auch in diesem Jahr verliehen, nun allerdings mit YouTube als neuem Partner. Im vergangenen Jahr war die Verleihung noch bei ZDFneo zu sehen - mit sehr überschaubarem Erfolg.

Der neue Partner hat es sogar in den Titel des Preises geschafft, der nun auf das Wortungetüm "YouTube Goldene Kamera Digital Award" aufgebläht worden ist. Die Verleihung findet am 27. September im Rahmen des "YouTube Festivals" im Berliner Kraftwerk statt und wird live auf YouTube übertragen. Durch den Abend führen werden Jeannine Michaelsen sowie - wie auch schon im letzten Jahr - Steven Gätjen.

Vergeben wird der Preis in sechs Kategorien, für die eine Jury jeweils drei Nominierte und dann die Sieger festlegt. Die Kategorien lauten: "Best of Comedy & Entertainment", "Best of Education & Coaching", "Best of Review & Information", "Best of Sports" und "Best of Let's Play & Gaming". Dazu kommt noch die Kategorie "Best Music-Act", bei der im Vorfeld per Publikumswahl drei Favoriten aus einer längeren Shortlist ausgewählt werden. Das Publikum wird zudem während der Show wird am Veranstaltungstag aus drei Favoriten per Live-Voting den Sieger für den "Best Brand Channel" küren. Zudem wird noch ein Sonderpreis für herausragende Leistungen im Netz verliehen.

Der Jury gehören neben den Funke-Chefredakteuren Carsten Erdmann und Christian Hellmann sowie Andreas Briese (Director YouTube Partnerships Central Europe) unter anderem noch Saliha "Sally" Özcan, ESC-Teilnehmer Michael Schulte, Collien Ulmen-Fernandes, Pinar Atalay, Sophia Thiel, Philipp Westermeyer, Susi Kentikian, Freshtorge und das Team der Gaming-Gruppe PietSmiet an.

"Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit der Goldenen Kamera in diesem Jahr auf ein neues Level zu heben. Der neue Name 'YouTube Goldene Kamera Digital Award' feiert Premiere. Die Preisverleihung wird nicht nur ein Live-Event sein, der zur besten Sendezeit über YouTube gestreamt wird, sondern auch ein exklusives Erlebnis für unsere Gäste beim 'YouTube Festival' in Berlin. Gerade die Besetzung der Jury mit Experten aus der Online-Videowelt, der klassischen TV- und Entertainment-Branche sowie der Kreativagenturszene ist ein Garant dafür, dass Inhalte mit hoher Qualität und außergewöhnlichen Ideen ausgezeichnet werden. Darüber hinaus sind dieses Jahr noch weitere Kategorien dazugekommen, die die große Vielfalt der Videos auf YouTube und im Netz widerspiegeln", sagt Philipp Justus, Vice President, Google Central Europe.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit YouTube. Das ist genau der richtige Partner, um Qualität, Professionalität und Kreativität in der digitalen Welt mit dem Siegel der Goldenen Kamera auszuzeichnen", sagt Andreas Schoo, Geschäftsführer der Funke Mediengruppe. Christian Hellmann, Jury-Vorsitzender und Chefredakteur der Funke-Programmzeitschriften ergänzt: "Der YouTube Goldene Kamera Digital Award wird den Sehgewohnheiten einer neuen Konsumenten-Generation gerecht und dokumentiert, welchen hohen Standard Onlinevideo-Inhalte mittlerweile erreicht haben. Ziel ist es, genau die Kreativen zu ehren, die in den letzten 12 Monaten mit Originalität, mit Klasse, mit Engagement und mit Mut besonders begeistern konnten."

