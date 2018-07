TNT Serie überträgt auch dieses Jahr wieder die Emmys

© Television Academy

Wenn in diesem Jahr in der Nacht vom 17. auf den 18. September deutscher Zeit zum 70. Mal die Primetime Emmy Awards verliehen werden, dann wird auch diesmal TNT Serie live übertragen. Am Donnerstag gibt's die Nominierungen im Livestream.



11.07.2018 - 15:13 Uhr von Uwe Mantel 11.07.2018 - 15:13 Uhr

Wer die Verleihung der Emmy Awards hierzulande verfolgen will, der ist schon seit Jahren beim Pay-TV-Sender TNT Serie an der richtigen Adresse. Das wird sich auch 2018 nicht ändern. TNT Serie wird die Gala in der Nacht vom 17. auf den 18. September ab 2 Uhr nachts wieder live übertragen. Schon eine Stunde vorher gibt's die Ankunkft der Stars auf dem Roten Teppich zu sehen sein. Wer sich nicht die Nacht um die Ohren schlagen will, kann auf eine der diversen Wiederholungen zurückgreifen, beispielsweise am 18. September um 22:30 Uhr.

Anders als gewöhnlich wird die Emmy-Verleihung diesmal übrigens nicht am Sonntagabend amerikanischer Zeit (also hierzulande in der Nacht auf Montag) veranstaltet, sondern am Montagabend (also in Deutschland in der Nacht auf Dienstag). Damit geht man einer Überschneidung mit dem Football aus dem Weg.

Wer sich in diesem Jahr Hoffnung auf eine der begehrten Auszeichnungen machen kann, steht bereits morgen abend fest. Um 17:30 Uhr deutscher Zeit werden in einer wohl wieder gewohnt knackig-kurzen Übertragung die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien verlesen. Diesmal hat die Television Academy Samira Wiley und Ryan Eggold für die Verkündung engagiert. Samira Wiley war im vergangenen Jahr beispielsweise für ihre Rolle in "The Handmaid's Tale" für einen Emmy nominiert, viele kennen Sie auch als Poussey in "Orange is the New Black". Eggold wird in diesem Herbst in der neuen NBC-Serie "New Amsterdam" zu sehen sein, in der Vergangenheit stand er unter anderem in "The Blacklist" vor der Kamera.

Die Verleihung ist im Livestream auf emmys.com zu sehen, auch TNT Serie zeigt den Livestream auf seiner Website und auf Facebook. Wir fassen die Nominierungen direkt im Anschluss natürlich auch wieder auf DWDL.de zusammen.

Teilen