RTL, Vox, ARD und Sky hoffen auf Rose d’Or

Die Chancen auf deutsche Auszeichnungen beim Fernsehpreis Rose d’Or sind groß: Sechs Produktionen aus Deutschland sind nominiert. Vor allem die Mediengruppe RTL ist in einigen Kategorien prominent vertreten. Auch "Babylon Berlin" ist nominiert.



12.07.2018 - 11:59 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2018 - 11:59 Uhr

Vier deutsche Produktionen sind im vergangenen Jahr bei der Rose d’Or nominiert gewesen, ausgezeichnet wurde mit "Terror - Ihr Urteil" nur eine. Nun konnte Deutschland in diesem Jahr immerhin schon einmal bei der Anzahl der Nominierungen zulegen, gleich sechs Produktionen können auf eine Auszeichnung hoffen. Besonders ins Auge fallen einige Nominierungen für die Mediengruppe RTL, so ist die RTL-Serie "Magda macht das schon" (Polyphon) in der Kategorie Sitcom nominiert.

Auch die Eigenentwicklung "Big Bounce" (EndemolShine) ist nominiert und kann in der Kategorie Game Show auf eine Auszeichnung hoffen. Und dann wäre da ja auch noch Vox, das mit "The Story of My Life" im Bereich Entertainment ins Rennen geht. Aus Zuschauersicht ist die Sendung mit im Schnitt 3,9 Prozent in der Zielgruppe gnadenlos gefloppt, nun könnte es für die Talpa-Produktion doch noch eine Auszeichnung geben.

In der Kategorie Drama Series kann Deutschland ebenfalls auf einen Preis hoffen. Hier sind Sky und ARD mit "Babylon Berlin" (X Filme, ARD Degeto, Beta Film) nominiert, sie treten unter anderem gegen "The Crown" von Netflix und "Peaky Blinders" der BBC an. Die vierte Serie, die in dieser Kategorie nominiert ist, ist "The Handmaid’s Tale", das die Jury kurioserweise ebenfalls Deutschland zuschreibt. Tatsächlich lief die von MGM produzierte Serie zuerst beim amerikanischen Hulu und wurde auch für die OTT-Plattform entwickelt. In Deutschland sicherte sich die Telekom lediglich die Ausstrahlungsrechte.

Darüber hinaus ist auch Olli Dittrich für eine Rose d’Or nominiert worden. In der Kategorie Comedy steht "Trixie Wonderland - Weihnachten mit Trixie Dörfel" aus seiner "TV-Zyklus"-Reihe zur Auswahl. Produziert wurde die Sendung von Beckground TV. Und dann wäre da noch der Bereich Augmented Reality & Virtual Reality, wo "Ulm Stories - The Dream of Flying" von der Interactive Media Foundation GmbH und der Filmtank GmbH produziert wurde. Die Ballett-Serie "Find Me in Paris", für die sich das ZDF mit der französischen Produktionsfirma Cottonwood Media zusammengetan hatte, ist im Bereich Children and Youth ebenfalls nominiert, läuft offiziell aber als Nominierung für Frankreich.

Insgesamt gibt es 39 Nominierte in zehn Kategorien, die aus 13 verschiedenen Ländern kommen. Die Verleihung der Auszeichnung findet am 13. September in Berlin statt. Die Lifetime Achievement Rose d’Or wird dieses Jahr an die britische Schauspielerin und Fernsehpräsentatorin Joanna Lumley verliehen. Sie ist bekannt für ihre Rolle als Patsy in der BBC Sitcom "Absolutely Fabulous", für die sie bereits zwei BAFTA TV Awards gewonnen hat.

Alle Nominierten auf einen Blick:

Comedy

Cunk on Britain - House of Tomorrow für die BBC, Großbritannien

Grotesco's Seven Masterpieces - The Refugee Crisis: a musical – FLX für SVT, Schweden

Trixie Wonderland – Weihnachten mit Trixie Dörfel – Beckground TV + Filmproduktion GmbH für den WDR, Deutschland

Lip Synch Stories - De Mensen für VTM, Belgien

Sitcom

Detectorists, Series 3 - Acorn Media Enterprises, Channel X North, Treasure Trove Productions und Lola Entertainment für Acorn TV und BBC, USA & UK

The Windsors - Noho Film and Television für Channel 4, Großbritannien

The Young Offenders – Vico Films Ltd. für die BBC, Großbritannien

Magda macht das schon! - Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH für RTL, Deutschland

Drama Series

The Crown - Left Bank Pictures in association with Sony Pictures Television für Netflix, USA

Peaky Blinders - Caryn Mandabach Productions and Tiger Aspect Productions for BBC, Großbritannien

Babylon Berlin - X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film für Sky Deutschland und ARD, Deutschland

The Handmaid's Tale – Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) für Hulu

Limited Series and TV Movie

Black Mirror - House of Tomorrow für Netflix, USA

Murdered for Being Different – BBC Studios: The Documentary Unit für die BBC, Großbritannien

A Very English Scandal - Blueprint Television Ltd für die BBC, Großbritannien

Maria Theresa ½ - Maya Production in Zusammenarbeit mit MR Film und Beta Film und Czech Television, ORF, RTVS, MTVA, Tschechische Republik

Augmented Reality & Virtual Reality

Civilisations AR App – BBC Research and Development für die BBC, Großbritannien

Damming The Nile – BBC, Großbritannien

Ulm Stories - The Dream of Flying – Interactive Media Foundation GmbH, Filmtank GmbH, Deutschland

Reality and Factual

Boligkøb i Blinde (Buying Blind) - produced by Snowman Productions; created by Kinetic Content Red for TV3, Dänemark

Finding an Heir – SVT, Schweden

Tweestrijd - Skyhigh TV for EO / NPO3, Niederlande

Down the Road - Roses Are Blue for VRT, Belgien

Arts

Akram Khan: Can We Live With Robots – Swan Films for Channel 4, Großbritannien

Betroffenheit - 3 minutes West for BBC, Großbritannien

2Cellos 2Faces - RTV Slovenija, Slowenien

Microphone - Zone3 Inc for Télé-Québec, Kanada

Game Show

What Would Your Kid Do? - Boomerang ( part of Twofour Group) for ITV, Großbritannien

Big Bounce Battle - Endemol Shine Nederland, Endemol Shine Germany for RTL, Deutschland

5 Gold Rings – Possessed for ITV, Großbritannien

Sorry About That - Warner Bros. International Television Production Belgium for VRT, Belgien

Entertainment

The Real Full Monty: Ladies’ Night - Spun Gold TV for ITV, Großbritannien

Roberto Bolle - Dance with Me - RaiUno & Ballandi Multimedia for Rai, Italien

The Story of My Life - Talpa Germany GmbH & Co. KG for VOX, Deutschland

Pabllo Vittar, Pleased To Meet You – Globosat, Brasilien

Children and Youth

Overshadowed – Rollem Productions for BBC, Großbritannien

The Highway Rat - Magic Light Pictures for BBC, Großbritannien

#tagged – VERTOV for KRO-NCRV / NPO 3, Niederlande

Find Me in Paris – Cottonwood Media für ZDF, France Télévisions, Disney Channel Frankreich und Italien und Hulu, Frankreich

