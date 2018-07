Darsteller an Bord: "Downton Abbey"-Film kann kommen

© ITV

An Weihnachten 2015 lief das Finale der sechste und letzten Staffel von "Downton Abbey", noch länger gibt schon Spekulationen über einen Kinofilm. Nun wird er Wirklichkeit: Die wichtigsten Darsteller sind an Bord, ab Sommer soll gedreht werden.



13.07.2018

Schon im Sommer vergangenen Jahres bestätigte der Chef von NBCUniversal International Studios, dass am Drehbuch für einen Kinofilm von "Downton Abbey" gearbeitet wird, Knackpunkt war allerdings, die Darsteller der Serie noch einmal alle zusammenzubekommen - schließlich haben die nach Ende der Serie allesamt andere Engagements übernommen. Doch nun ist dieses Problem offenbar gelöst. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, gab es grünes Licht, noch im Sommer sollen die Dreharbeiten starten.

Dem Bericht zufolge ist auch der Großteil des Original-Ensembles wieder mit an Bord, unter anderem Maggie Smith, Michelle Dockery und Hugh Bonneville, die wieder in ihre Rollen aus der Serie schlüpfen werden. Geschrieben wurde das Drehbuch des Films von Julian Fellowes, der auch der kreative Kopf hinter der Serie war. Er produziert uach den Film gemeinsam mit Gareth Neame und Liz Trubridge. Brian Percival, der einst schon die Pilotfolge von "Downton Abbey" inszeniert hat, fungiert auch jetzt als Regisseur - auch hinter der Kamera ist also das eingespielte Team wieder an Bord. Umgesetzt wird die Produktion von Focus Features und Carnival Films. Zum Inhalt des Films hält man sich bislang noch bedeckt.

