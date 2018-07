"Blue Bloods": kabel eins zieht an Fox vorbei

© CBS

Wegen der stets enttäuschenden Quoten am späten Abend fristet "Blue Bloods" bei kabel eins inzwischen ein Dasein im Vormittagsprogramm. Dort überholt kabel eins in Kürze allerdings sogar die Pay-TV-Ausstrahlung.



16.07.2018 - 14:01 Uhr von Uwe Mantel 16.07.2018 - 14:01 Uhr

kabel eins hat der Serie "Blue Bloods" mehrere Chancen gegeben, zunächst dienstags, dann freitags, schließlich am Samstagabend, in zwei Anläufen sogar zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Die Quoten waren allerdings mit Ausnahme der ersten Wochen im Sommer 2012 stets ernüchternd, woran auch die Verschiebung in den späteren Abend nichts ändern konnte. Und so versendet kabel eins die Serie inzwischen am Samstagvormittag zwischen 9 und 11 Uhr.

Seit einigen Monaten laufen dort bereits die Folgen der sechsten Staffel als Free-TV-Premiere. Ab dem 28. Juli schließt sich die siebte Staffel dann direkt an - und wird somit ihre deutsche Erstausstrahlung im Vormittagsprogramm von kabel eins feiern. Während die neuen Folgen sonst zuerst im Pay-TV bei Fox zu sehen waren, ist dort Staffel 7 bislang noch nicht angekündigt.

