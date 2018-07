Das Erste zeigt Drittliga-Spiel mit Traditionsvereinen

© ARD

Schon Ende des Monats startet die 3. Liga im Fußball in ihre neue Saison. Am 1. Spieltag stehen sich mit dem 1. FC Kaiserslautern und 1860 München so namhafte Vereine gegenüber, dass die Partie sogar im Ersten gezeigt wird.



16.07.2018 - 14:55 Uhr von Uwe Mantel 16.07.2018 - 14:55 Uhr

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist gerade erst zu Ende gegangen, da steht zumindest in der 3. Liga schon wieder der Beginn der normalen Saison kurz vor der Tür. Los geht's am letzten Juli-Wochenende - und da kommt es gleich zu einem Aufeinandertreffen zweier Vereine, die sich auch in der 1. Bundesliga schon einige Male gegenüber standen: der 1. FC Kaiserslautern und der TSV 1860 München. Angesichts der namhaften Kontrahenten hat sich die ARD entschieden, dieses Spiel nicht nur in einem Dritten Programm, sondern sogar im Ersten zu übertragen.

Eingebettet wird das Spiel, das am 28. Juli um 14 Uhr angepfiffen und von Bernd Schmelzer kommentiert wird, in einen umfangreichen Sport-Nachmittag. Schon um 13 Uhr geht's los mit der Tour-de-France-Übertragung, auch nach dem Fußballspiel steht dann noch der Radsport auf dem Programm. Ab 17:20 Uhr startet zudem die Übertragung des Sommerskispringens aus Hinterzarten, ab 18:05 Uhr folgen Zusammenfassungen der übrigen Spiele der 3. Liga.

Als Abschluss wird ab etwa 19:05 Uhr der Film "Robert Harting - Der finale Wurf" zu sehen sein. Der Diskuswerfer hatte sich bei den Vorbereitungen zur letzten Heim-EM in Berlin und auf dem Weg in den anschließenden Ruhestand von Guido Weihermüller mit der Kamera begleiten lassen.

