Klambt-Verlag trennt sich von "Grazia"-Chefredakteurin

Personelle Veränderungen bei "Grazia": Klambt hat sich von Chefredakteurin Claudia ten Hoevel getrennt und setzt künftig stattdessen auf eine Doppelspitze. Die neuen Chefredakteure sind bereits für andere Zeitschriften des Hauses tätig.



18.07.2018 - 13:46 Uhr von Alexander Krei 18.07.2018 - 13:46 Uhr

An der Wechsel von "Grazia" kommt es überraschend zum Wechsel: Klambt trennt sich von Chefredakteurin Claudia ten Hoevel, die erst im Juni 2017 nach knapp einjähriger Pause den Posten wieder übernommen hatte. Gründe für die Trennung nannte der Verlag am Mittwoch zunächst nicht. Die Nachfolge ist aber bereits geklärt: Mit Tim Affeld und Ingrid Rose setzt Klambt bei "Grazia" künftig auf eine Doppelspitze.

Affeld war vor einem Jahr nach Stationen bei Gruner + Jahr und Bauer zu Klambt gewechselt und führt seitdem die beiden People-Magazine "In" und "Ok!". Daran wird sich auch durch seinen zusätzlichen Job bei "Grazia" nichts ändern. Ingrid Rose bleibt derweil neben ihrer neuen Funktion weiterhin für den Titel "Jolie" als Chefredakteurin verantwortlich.

Als stellvertretende "Grazia"-Chefredakteurinnen fungieren indes Jennifer Dixon und Julia Wöltjen. Dixon war bereits vor einigen Wochen als stellvertretende Chefredakteurin zum "Jolie"-Team um Ingrid Rose dazugestoßen, Wöltjen war schon früher Stellvertreterin von Tim Affeld bei der Bauer Media Group und wechselte mit ihm 2017 zu "In" und "Ok!". Bei "Grazia" setzt Klambt damit also auf bewährte Verbindungen.

"Mit Tim Affeld und Ingrid Rose treten erfahrene Blattmacher an. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit bei 'Grazia'. Sie werden die exklusive und innovative Positionierung leidenschaftlich weiterentwicklen", sagte Lars Joachim Rose, Verleger der Mediengruppe Klambt. "Claudia ten Hoevel wünschen wir für die Zukunft privat als auch beruflich alles Gute."

