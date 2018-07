Zuschauer stirbt vor "Grill den Profi"-Aufzeichnung

© MG RTL D / Frank W. Hempel

Im Vorfeld der Aufzeichnung von "Grill den Profi" ist am Wochenende ein Zuschauer aus dem Publikum verstorben. Die Produktionsfirma ITV Studios entschied darauf, die Produktion des Sommerspecials der Vox-Show abzusagen.



23.07.2018 - 10:22 Uhr von Alexander Krei 23.07.2018 - 10:22 Uhr

Drei Sommerspecials von "Grill den Profi" wollte Vox in der vergangenen Woche aufzeichnen - es sollten die vorerst letzten Ausgaben der Kochshow werden, nachdem sich Vox kürzlich dazu entschieden hat, die Produktion einzustellen. Der letzte Produktionstag wird nun allerdings wegen eines tragischen Zwischenfalls in trauriger Erinnerung bleiben, denn noch bevor die Aufzeichnung mit Ali Güngörmüs in der Magdeburger Seebühne beginnen sollte, ist am Samstag ein Zuschauer aus dem Publikum gestorben.

Einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung bestätigte eine Vox-Sprecherin am Montag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. "Während des Publikumseinlasses zur Aufzeichnung des 'Grill den Profi'-Sommerspecials am 21. Juli kam es zu einem medizinischen Notfall im Publikum. Die Ersthelfer waren sofort zur Stelle und die Vorbereitungen zur Aufzeichnung wurden direkt unterbrochen. Leider hat uns am Ende trotzdem die traurige Nachricht erreicht, dass der Publikumsgast verstorben ist."

Weiter heißt es: "Wir sind sehr betroffen und haben umgehend entschieden, dass wir aufgrund dieses tragischen Vorfalls keine Unterhaltungssendung produzieren werden. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen und den Freunden des Verstorbenen." Ob die abgesagte Aufzeichnung der von ITV Studios Germany produzierten Show nachgeholt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Zu den Gästen zählten unter anderem Felix von Jascheroff und Thomas Hermanns.

Erst vor wenigen Wochen hatte Vox entschieden, "Grill den Profi" vorerst ruhen zu lassen, nachdem es in den vergangenen Monaten nicht gelungen war, mit verschiedenen Köchen an den Erfolg von "Grill den Henssler" anzuknüpfen. Für eine Folge der Sommerspecials wird Steffen Henssler aber noch einmal an den Herd der Vox-Show zurückkehren.

