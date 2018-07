A&E dreht Sekten-Doku mit Esther Sedlaczek

© Nadine Dilly

Für gewöhnlich steht Esther Sedlaczek als Sportmoderatorin für Sky vor der Kamera, für A&E ist sie nun erstmals als Reporterin vor der Kamera in einem ganz anderen Themenbereich unterwegs: Eine Dokumentation über Sekten.



24.07.2018 - 10:38 Uhr von Uwe Mantel 24.07.2018 - 10:38 Uhr

Der Pay-TV-Sender A&E hat in San Francisco mit den Dreharbeiten für eine neue Dokumentation begonnen, die voraussichtlich im November zu sehen sein wird - und bei der vor allem die personelle Besetzung überrascht: Für "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" ist nämlich Esther Sedlaczek als Reporterin vor der Kamera im Einsatz. Normalerweise kennt man Sedlaczek als Sportmoderatorin von Sky.

In der A&E-Doku wird sie nun der Frage nachgehen, wie religiöser Eifer, spiritueller Fanatismus sowie ideologiegetriebene Politik und Populismus Menschen in ihren Bann ziehen und manipulieren können. Erzählt wird die Leidensgeschichten ehemaliger Sektenmitglieder, Überlebender und Opfer radikaler Ideologien. Zudem kommen internationale Experten zu Wort, die auf dem Gebiet der Massenpsychologie und Sektenforschung führend sind.

Im Zentrum der Dokumentation, deren Autor und Produzent Emanuel Rotstein ist, Director Production von A&E und dem Schwestersender History, steht die Geschichte von Ron Jones, der 1967 mit Schülern das The-Third-Wave-Experiment zum Thema Faschismus durchführte und demonstrierte, wie stark die Anziehungskraft von charismatischen Führern und ausgrenzenden Ideologien sein kann. Das Sozialexperiment nahm bedrohliche Formen an, so dass Jones es abbrach. Später bot es den Stoff für Morton Rhues weltberühmten Roman "Die Welle" und mehrere Verfilmungen und Theaterstücke. In der vergangenen Woche traf Rotstein daher Ron Jones und dessen ehemaligen Schüler am Ort des Original-Experiments, dem heutigen Cubberley Community Center in Palo Alto. Rotstein sprach auch mit dem Sozialpsychologen Dr. Philip Zimbardo, dessen 1971 durchgeführtes Stanford-Prison-Experiment kurz nach dem Start abgebrochen wurde, da die Probanden sich in Lebensgefahr brachten. Auch der Sektenexperte Rick Alan Ross stand in der vergangenen Woche für A&E in den USA vor der Kamera.

Esther Sedlaczek wird für die Doku im deutschsprachigen Raum unterwegs sein und dort im Verlauf der nächsten Woche Sektenaussteiger, Opfer radikaler Ideologien und totalitärer Systeme sowie weitere Experten treffen. Geplant ist hierbei ein breites Themenspektrum, das von spirituellem Fanatismus, über totalitäre Systeme bis hin zu ideologiegetriebener Politik reicht. Sedlaczek: "Es ist eine vollkommen neue Herausforderung für mich. Die besonderen Schicksale und die Psychologie eines Menschen dahinter zu ergründen, ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Ich bin sehr gespannt darauf zu erfahren, wozu Menschen in der Lage sind und wie extrem sich die menschliche Psyche manipulieren lässt."

Emanuel Rotstein: "Mit 'Total Control - Im Bann der Seelenfänger' zeigen wir, wie sehr sich die Muster von Unterdrückung, Manipulation, Machtmissbrauch und Fanatismus in unterschiedlichen zerstörerischen Gruppen oder radikalen Systemen ähneln. Wir lassen internationale Experten ebenso zu Wort kommen wie Aussteiger und Opfer, die uns erstmals ihre persönlichen Geschichten erzählen. Es ist uns gelungen, mit Esther Sedlaczek eine der populärsten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen als Reporterin für unser Projekt zu gewinnen, mit dem sie nach vielen Jahren in der Sportberichterstattung neue journalistische Pfade betritt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Teilen