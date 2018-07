Sky Ticket: Browser-Nutzer brauchen nun Extra-Player

© Sky

Wer Sky Ticket über den Browser nutzen möchte, muss sich ab sofort umstellen: Das Design des Streamingdienstes wurde überarbeitet. Auffälligste Neuerung: Um die Inhalte sehen zu können, muss nun ein zusätzlicher Player heruntergeladen werden.



27.07.2018 - 10:15 Uhr von Alexander Krei 27.07.2018 - 10:15 Uhr

Sky verpasst seinem Streamingdienst Sky Ticket derzeit einen neuen Anstrich und hat nach Android-Smartphones und -Tablets nun auch die bislang an Sky Go orientierte Bedienoberfläche im Netz neu gestaltet. Auffälligste Änderung ist vor allem der Player, der nun separat installiert werden muss. Das bietet nach Angaben von Sky den Vorteil, auch während des Abspielens nach weiteren Programmen von Sky Ticket suchen zu können. Die Inhalte starten also nicht mehr direkt im Browser.

Die Rede ist von einer intuitiven Benutzerführung, die mit dem Update einhergeht. Demnach ist die die Menüführung vereinfacht worden, auch die Suchfunktion soll nun besser daherkommen als bisher. Hinzu kommt die "Weiterschauen"-Funktion, die es ermöglicht, Serien und Filme geräteübergreifend an der Stelle weiterzuschauen, an der sie aufgehört haben - eine Funktion, die bei Konkurrenz-Angeboten längst selbstverständlich ist. Mit der persönlichen Merkliste können die Kunden zudem diverse Inhalte für später abspeichern.



© Sky

"Die neue Bedienoberfläche ist speziell darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse des digitalen Publikums zu erfüllen", sagte Alice Mascia, Executive Vice President Products & Marketing bei Sky Deutschland. Für weitere Geräte wie iOS, Smart TVs und Spielekonsolen soll das Update von Sky Ticket in den kommenden Wochen erfolgen.

Teilen