Sat.1 veranstaltet "Genial daneben"-Schlagerspecial

© Sat.1/Willi Weber

Im August zeichnet Sat.1 zwei Sonderausgaben von "Genial daneben" auf. Neben einem Weihnachtsspecial, das bereits 2017 für gute Quoten gesorgt hat, setzt man erstmals auch auf eine Schlager-Ausgabe.



27.07.2018 - 12:30 Uhr von Timo Niemeier 27.07.2018 - 12:30 Uhr

Bei Sat.1 ist man offenbar gewillt, auch künftig mit neuen Elementen bei "Genial daneben" zu experimentieren. Mit einem XXL-Weihnachtsspecial erreichte die Show im vergangenen Jahr sehr gute 11,6 Prozent Marktanteil, eine Ostershow holte Ende März sogar 13,7 Prozent. Nun hat Sat.1 zwei weitere XXL-Ausgaben seiner Rateshow in Aussicht gestellt.

Ende August wird erstmals eine "Genial daneben"-Schlagershow aufgezeichnet. Neben den gewohnt schrägen Fragen gibt es Spezialfragen, die von musikalischen Gästen mitgebracht werden. Die Gaststars, die die Zuschauer zudem mit Showauftritten unterhalten sollen, stehen allerdings noch nicht fest. Neben Hugo Egon Balder sind aber erneut Hella von Sinnen und Wigald Boning mit dabei.

Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr auch wieder ein Weihnachtsspecial von "Genial daneben". Während es bei der Schlagershow noch keinen konkreten Sendetermin gibt, wird die Weihnachtsausgabe im Dezember zu sehen sein. Auch hier gibt es wieder prominente Gäste, die einige Fragen mitbringen werden. Zu sehen sein wird dann unter anderem Atze Schröder.

Darüber hinaus wird es demnächst auch wieder eine neue reguläre Staffel von "Genial daneben" geben. Einen Starttermin gibt es noch nicht. Überhaupt nicht gut läuft es derzeit dagegen für den noch recht frischen Vorabend-Ableger "Genial daneben - Das Quiz". Gestartet war die Sendung noch mit guten 9,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, längst ist man jedoch auf "Ruhrpottwache"-Niveau angekommen. Erst am Donnerstag wurde mit 5,4 Prozent ein neuer Tiefstwert erzielt. Nicht einmal eine Million Menschen schauen sich die Show am Vorabend an.

Teilen