NDR kann auf Auszeichnung bei Doku-Emmys hoffen

© NDR

Die National Academy of Television Arts and Sciences hat nun auch die Nominierten für die Doku-Emmys bekanntgegeben - unter ihnen ist auch eine NDR-Produktion. In der Doku "National Bird" geht es um den Drohnenkrieg der USA.



28.07.2018 - 10:38 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2018 - 10:38 Uhr

Bereits vor einigen Wochen sind die Nominierten der Primetime Emmys bekanntgegeben worden (DWDL.de berichtete), auch zwei Deutsche können dabei auf eine Auszeichnung hoffen. Und auch bei den Doku-Emmys könnte ein Preis nach Deutschland gehen. Denn die NDR-Dokumentation "National Bird - Amerikas Drohnenkrieger" wurde nun von der National Academy of Television Arts and Sciences in der Kategorie Outstanding Current Affairs Documentary nominiert.

In dem Film von Sonia Kennebeck kommen Menschen zu Wort, die das Schweigen über eine der umstrittensten militärischen Maßnahmen jüngster Zeit brechen. Unter großer Geheimhaltung drehte Kennebeck mit Kameramann Torsten Lapp den Film, in dem Whistleblower über Einzelheiten des US-Drohnenprogramms sprechen. Das Erste zeigte den Film am 4. April 2018. 760.000 Zuschauer schalteten damals ein, der Marktanteil lag nur bei 5,0 Prozent.

NDR-Intendant Lutz Marmor sagt nun zur Emmy-Nominierung: "Gratulation an Sonia Kennebeck und das gesamte Team. Schon die Nominierung für den Emmy ist eine große Auszeichnung. 'National Bird' ist ein sehr eindrucksvoller Film über ein wichtiges Thema." Der Film ist eine Koproduktion des NDR mit ITVS Independent Lens. Die Preisverleihung findet am 1. Oktober 2018 im Lincoln Center in New York statt. "National Bird" muss sich gegen die Dokus "Beware the Slenderman" (HBO), "Cries from Syria" (HBO) und "Almost Sunrise" (PBS) durchsetzen, die ebenfalls in der Kategorie nominiert wurden.

Teilen