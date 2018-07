"Stranger Things 3" kommt nicht vor Sommer 2019

© Jackson Lee Davis/Netflix

Die dritte Staffel der Netflix-Serie "Stranger Things" wird nicht vor Sommer 2019 zu sehen sein, das hat das Unternehmen nun bestätigt. Fans müssen damit deutlich länger auf neue Folgen warten als zuletzt.



30.07.2018 - 09:59 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2018 - 09:59 Uhr

Netflix hat bestätigt, dass sich die dritte Staffel von "Stranger Things" verzögern wird. Die acht neuen Folgen werden nicht vor Sommer 2019 gezeigt. Fans müssen sich damit in Geduld üben: Schon zwischen der ersten und zweiten Staffel lagen rund 15 Monate, nun wird die Wartezeit noch etwas länger ausfallen. Die zweite Staffel ging im Oktober 2017 bei Netflix online.

Cindy Holland, Vice President Original Programming von Netflix, sagte am Wochenende: "Es ist eine handgemachte Serie. Die Duffer Brüder und Shawn Levy [Executive Producer, Anm.] haben sehr hart gearbeitet und wissen, dass die Erwartungen hoch sind. Sie wollen etwas Größeres und Besseres liefern als das, was sie letztes Jahr getan haben. Und deshalb wollen sie sich wirklich die Zeit nehmen, es richtig zu machen." Doch die Fans sollen nicht enttäuscht sein, sagt Holland: "Es wird das Warten wert sein."

Teilen