Animax sichert sich zwei neue Anime-Serien

Das Anime-VoD-Portal Animax hat sich einige neue Anime-Titel gesichert, darunter auch zwei Serien. 2019 werden ein Spin-Off von "Sword Art Online" sowie die Serie "Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc" zu sehen sein.



30.07.2018 - 14:46 Uhr von Timo Niemeier 30.07.2018 - 14:46 Uhr

Animax stockt sein Portfolio auf und hat sich nun die Rechte an den beiden Serien "Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online" sowie "Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc" gesichert. Beide sollen im kommenden Jahr beim VoD-Portal von Sony Pictures Television Networks zu sehen sein. Bei "Gun Gale Online" handelt es sich um das Spin-Off von "Sword Art Online", das derzeit bei ProSieben Maxx zu sehen ist.

"Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc" ist eine Magical-Girl-Serie. Basierend auf den Mangas der Zeichnerinnen von Clamp setzt der Anime von Madhouse die Kult-Saga rund um Titelheldin Sakura und die mystischen Clow Cards fort. Darüber hinaus nimmt man im August mit "Falling Down" und "Winter of Rebirth" zwei weitere Filme, die auf dem Spiel Persona 3 basieren, ins Portfolio. Ebenfalls im August zeigt Animax das "Free"-Sequel "Free! Take your marks". Bereits seit Juli zeigt Animax neue Folgen der Sport-Drama-Serie "Haikyu".

