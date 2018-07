Sky Q macht Probleme beim linearen Fernseh-Empfang

© Sky

Die neue Sky-Q-Box hat zwar den vorherigen Sky-Receivern etliche Komfort-Funktionen voraus, scheitert aktuell nach einem fehlerhaften Update aber teils am simplen Abspielen linearer Sender. Mit einem Workaround kann das Problem behoben werden



30.07.2018 - 19:10 Uhr von Uwe Mantel 30.07.2018 - 19:10 Uhr

Sky-Kunden mit einem Sky-Q-Receiver, die heute Abend mal keine Sendungen auf Abruf sehen wollen, sondern ganz herkömmlich einen linearen Sender einschalten, sehen womöglich erstmal: Nichts. Wie Sky auf DWDL.de-Anfrage bestätigt, können eine ganze Reihe von Sky-Abonnenten derzeit keine linearen Sender empfangen. Wie viele Kunden genau betroffen sind, konnte das Unternehmen nicht sagen, offenbar betrifft es aber in erster Linie Kunden mit Satellitenempfang.

Ursache für die Probleme sei ein fehlerhaftes Update, das in der vergangenen Nacht ausgespielt wurde. Derzeit werde an einer Lösung gearbeitet, damit das Problem mit einem weiteren Update in der nun kommenden Nacht wieder behoben werden kann. Das löst aber natürlich das Problem am heutigen Abend nicht - hier soll aber kurzfristig ein erneuter Sendersuchlauf Abhilfe schaffen, eine entsprechende Anleitung hat Sky online veröffentlicht. Grundeinstellungen wie die Favoritenliste sollen dadurch nicht beeinträchtigt werden und erhalten bleiben.

