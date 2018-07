Trotz Quoten-Delle: Sat.1 stockt neue "Einstein"-Staffel auf

© Sat.1/Martin Bauendahl

In Köln und Bochum haben nun die Dreharbeiten für die dritte "Einstein"-Staffel mit Tom Beck begonnen. Trotz der zuletzt deutlich zurückgegangenen Quoten glaubt man bei Sat.1 an die Serie und hat nun sogar 12 statt 10 Folgen bestellt.



31.07.2018 - 11:13 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2018 - 11:13 Uhr

Während die erste Staffel von "Einstein" im Schnitt noch auf 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, musste Sat.1 in diesem Jahr schon deutlich kleinere Brötchen backen. Die zehn Episoden der zweiten Staffel schafften im Schnitt nur noch 8,3 Prozent und kamen auch gegen die RTL-Serien im Gegenprogramm nicht an. Dennoch kündigte der Sender schnell eine Fortsetzung an - und überrascht jetzt sogar mit der Ankündigung, gleich 12 Folgen produzieren zu wollen. Die ersten beiden Staffeln bestanden aus jeweils 10 Episoden.

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen haben nun jedenfalls in Köln und Bochum begonnen und sollen noch bis voraussichtlich Dezember andauern. Erneut wird Tom Beck den verschrobenen Professor Felix "Einstein" Winterberg verkörpern. An seiner Seite ist Annika Ernst als Elena Langes zu sehen - sie ist Kriminalkommissarin und braucht ständig Einsteins Hilfe. Ihr Sohn Leon (Paul Bohse) quattiert sich in der neuen Staffel nach einem Streit mit der Mutter bei Einstein ein und der findet Gefallen an der Situation. Auch Elena zieht um: Sie gründet mit Kirsten (Haley Louise Jones) von der Spurensicherung eine Frauen-WG und zieht nach langer Zeit mal wieder mit ihrer Freundin durch die Clubs. Rolf Kanies ist in den neuen Folgen ebenfalls wieder als Oberkommissar Tremmel mit dabei.

Produziert wird "Einstein" von Zeitsprung Pictures. "Mit den neuen Folgen 'Einstein' baut Sat.1 eine starke Marke mit seiner unverwechselbaren Hauptfigur weiter aus. In der dritten Staffel haben wir daher die Schlagzahl der Episoden auf insgesamt zwölf erhöht. ‘Einstein’ legt somit den Grundstein für unsere Sat.1-Serienoffensive in 2019", sagt Yvonne Weber, Redaktionsleitung der Deutschen Fiction bei ProSiebenSat.1. Neben "Einstein" plant Sat.1 unter anderem eine neue, tägliche Serie und diverse Serien für die Primetime. Mit "Good Cop, Fat Cop" hat man einen Piloten produzieren lassen und mit "Der Bulle und das Biest" ist eine weitere Serie bereits angekündigt. Auch in die Sitcom-Produktion will Sat.1 wieder einsteigen, hier ist bereits "Die Läusemutter" in Arbeit.

