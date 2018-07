Mit Jauch, Pilawa, Gottschalk: ARD-Quiz erstmals im Herbst

© ARD/Thomas Leidig/Brand New Media/Montage

Der Termin für die erste Ausgabe der neuen Eurovisions-Show "Ich weiß alles!" mit Jörg Pilawa und Günther Jauch steht fest: Im September geht's los. Dann wird zudem auch noch Thomas Gottschalk als Experte Teil der Sendung sein.



31.07.2018 - 13:44 Uhr von Uwe Mantel 31.07.2018 - 13:44 Uhr

Schon im Frühjahr wurde bekannt gegeben, dass ARD, ORF und das Schweizer Fernsehen an einer neuen länderübergreifenden Eurovisions-Show arbeiten, nun gibt's auch einen konkreten Termin für die erste Ausgabe: "Ich weiß alles!" feiert am 8. September um 20:15 Uhr seine Premiere. Die Show vereint dabei gleich mehrere "Quizonkel": Während Jörg Pilawa als Moderator durch die Sendung führt, sind auch "WWM"-Moderator Günther Jauch, dessen österreichisches Pendant Armin Assinger von der "Millionenshow" sowie Susanne Kunz, die in der Schweiz "Einer gegen 100" moderiert, in anderer Rolle mit von der Partie.

Auf die drei Quizmaster treffen die Kandidaten allerdings erst in der dritten Runde. Zunächst treten die Kandidaten, die von sich behaupten, über ein überdurchschnittlich gutes Allgemeinwissen zu verfügen, nämlich in der ersten Runde auf Experten eines Fachgebietes und müssen diese schlagen. In der ersten Show ist als einer dieser Experten Thomas Gottschalk zu Gast - er ist Experte im Fachgebiet Beatles. Den Schauspieler Tobias Moretti, Faust-Darsteller des Wiener Burgtheaters, gilt es beim Thema "Johann Wolfgang von Goethe" zu schlagen, Lothar Matthäus ist als Experte für Fußball-Weltmeisterschaften an Bord. In der zweiten Runde gilt es dann, mehr zu wissen als 1.000 Gegner. In Runde 3 warten dann wie erwähnt Jauch, Assinger und Kunz als Gegner.

Die ARD verspricht "das härteste Quiz Europas", Joker oder ähnliche Hilfsmittel gibt es nicht. Schon bei Vorstellung der Pläne scheute Jörg Pilawa keine großen Vergleiche: "Vor genau 65 Jahren ging im deutschen Fernsehen die erste Quizshow über den Bildschirm, präsentiert damals vom unvergessenen Hans-Joachim Kulenkampff. 65 Jahre später wünsche ich mir für meine neue Samstagabendshow, dass wieder ein Hauch von 'Einer wird gewinnen' auf den Samstagabend zurückkehrt", sagte der Moderator. "Ich wünsche mir, dass 'Ich weiß alles!' die Tradition der guten alten Familienshow wieder aufnimmt, in einem modernen Gewand natürlich, aber mit echtem Wissen, mit viel Spaß, und mit Kandidatinnen und Kandidaten, die uns verblüffen."

Produziert wird die Sendung von i&u TV.

