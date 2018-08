Paula macht Sixx-Dreier: Sexpedition, Sex-Talk, Call-In

© Sixx

"Paula kommt!" bei Sixx im September gleich drei Mal hintereinander: Sixx setzt im September zwei Mal mittwochs voll und ganz auf seine Sexpertin und füllt mit Paula Lambert in drei Formaten jeweils den kompletten Abend.



01.08.2018 - 08:21 Uhr von Uwe Mantel 01.08.2018 - 08:21 Uhr

Sex-Expertin Paula Lambert ist seit vielen Jahren eines der Sendergesichter des ProSiebenSat.1-Frauensenders Sixx - und auch in der kommenden Saison ist sie wieder im Einsatz, um über Sex-Themen zu sprechen. Im September gibt's dabei gleich die volle Paula-Dröhnung: Am 12. September und in der darauffolgenden Woche bestreitet Sixx gleich den kompletten Abend mit Paula-Lambert-Formaten.

Um 20:15 Uhr feiert die neue zweiteilige Doku "Paula kommt! Sexpedition Deutschland" ihre Premiere. Zusammen mit ihrem Co-Host, Moderator und Kommunikationscoach Lukas Klaschinski, macht sich Sex-Expertin Paula Lambert auf zu einem erotischen Roadtrip quer durch die Republik. Da werden Fragen geklärt wie: Warum geht Frau zum Vulva Watching? Macht täglicher Sex eine Beziehung besser? Wieviel Ehrlichkeit verträgt die Liebe? Und wie steht es eigentlich mit Lukas‘ "Fingerfertigkeit"?

Im Anschluss steht um 21:30 Uhr die neue, sechs Folgen umfassende Staffel des Sex-Talks "Paula kommt! Sex und gute Nacktgeschichten" auf dem Programm. Mit ihren Gästen spricht Paula Lambert u.a. über ungewöhnliche Sexfantasien, sexuelle Differenzen in Beziehungen – und wie man sie lösen kann – und die prickelnde Lust am Schmerz. Um 21:25 Uhr gibt's jeweils eine neue Folge, danach sind noch zwei Wiederholungen zu sehen, ehe es gegen 23:15 Uhr dann wieder "Paula kommt... am Telefon" heißt. In der zweiten Staffel der Call-In-Sendung steht Paula Lambert den Zuschauerinnen und Zuschauern wieder am Telefon mit Rat und Tat bei Fragen rund um Liebe und Sex zur Seite.

Wer dann noch nicht genug hat, kann online auch noch die Web-Serie "Nacktgefragt - Paula kommt, Lukas auch" mit Paula Lambert und Lukas Klaschinski ansehen. Auch über die Sixx-App und via HbbTV werden dort weitere Fragen zum einschlägigen Themengebiet geklärt.

