kabel eins ersetzt ab Mitte August "Achtung Kontrolle"

Wie angekündigt holt kabel eins im August sein Koch-Format "Gekauft, gekocht, gewonnen" mit neuen Folgen zurück, die Sendung wandert dann auf den 19-Uhr-Sendeplatz. Wenn alle Folgen gezeigt sind, geht es nahtlos mit dem neuen "Koch die Box" weiter.



31.07.2018 - 15:50 Uhr von Timo Niemeier 31.07.2018 - 15:50 Uhr

Mit seit Anfang des Jahres im Schnitt etwas weniger als 5,0 Prozent Marktanteil ist "Achtung Kontrolle!" kein Erfolg für kabel eins, zuletzt sah es sogar noch deutlich schlechter aus. In wenigen Wochen nimmt kabel eins das Format erst einmal aus dem Programm. Ab dem 20. August kehrt dann "Gekauft, gekocht, gewonnen" in einer überarbeiteten Version zurück. Ähnlich wie "Schrauben, sägen, siegen" verschiebt kabel eins den Koch-Wettstreit auf den Sendeplatz von "Achtung Kontrolle".

Die erste Staffel von "Gekauft, gekocht, gewonnen" lief Ende des vergangenen Jahres noch eine Stunde vorher und erreichte im Schnitt etwas mehr als eine halbe Million Menschen, mit 4,1 Prozent Marktanteil war das Format kein Erfolg. Hier hatte man sich mehr erhofft, auch gerade weil mit Frank Rosin das bekannteste Sendergesicht in dem Format zu sehen war. Bereits vor Monaten erklärte Senderchef Marc Rasmus, dass man an der Sendung "extrem gearbeitet" hätte. Produziert wird "Gekauft, gekocht, gewonnen" von RedSeven Entertainment.

Wenn alle 20 Folgen der Koch-Sendung gezeigt sind, geht es auf dem Sendeplatz um 18:55 Uhr nahtlos mit einem neuen Format weiter - und auch hier geht es ums Kochen. Am 17. September startet das von Tresor TV produzierte "Koch die Box", das kabel eins bereits im Rahmen der Screenforce Days vorgestellt hatte. Drei küchenerfahrene Hobbykoch-Paare treten in der Sendung gegeneinander an. Sie erhalten eine Box mit Zutaten und sehen dann einen Clip, in dem ein Profi-Koch daraus ein Gericht zaubert - allerdings nur ein einziges Mal und ohne Unterbrechung. Dann geht es darum, dieses Gericht möglichst perfekt nachzukochen. Promiköche wie Sebastian Lege und Martin Baudrexel kommentierten die Leistungen der Kandidaten.

Schon etwas früher, am 26. August nämlich, startet kabel eins in der Primetime die neue Doku-Reihe "Der große Urlaubsreport", die fortan immer sonntags zu sehen sein wird. In jeder Folge geht es um eine Hauptlocation, die für eine bestimmte Urlaubsform steht: Die größte All-Inklusive-Anlage Spaniens, der größte italienische Camping-Platz, das größte deutsche Kreuzfahrtschiff und die Lieblingsferien-Orte in Deutschland. Begleitet werden fünf bis sechs "typisch deutsche Urlaubergruppen", um herauszufinden, wie diese ihre Zeit verbringen. Parallel dazu blickt man auch hinter die Kulissen und fragt etwa Einheimische nach ihren Erfahrungen mit den deutschen Gästen.

