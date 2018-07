Neue "SOKO Potsdam" feiert Ende September Premiere

© ZDF/Gordon Muehle

Die ohnehin schon ziemlich große SOKO-Familie des ZDF bekommt weiteren Zuwachs: Ende September wird nun auch in der brandenburgischen Hauptstadt Potsdam ermittelt. Das verschafft den Münchner Kollegen eine Verschnaufpause.



31.07.2018 - 17:18 Uhr von Uwe Mantel 31.07.2018 - 17:18 Uhr

Neben München, Köln, Wismar, Stuttgart, Leipzig, Wien, Kitzbühel und Hamburg ermittelt eine weitere "SOKO" des ZDF künftig auch in Potsdam. Den Start des neuesten Ablegers der Krimi-Familie hat das ZDF auf den 24. September gelegt - somit wird die Serie montags zu sehen sein, Heimat der Keimzelle aller "SOKO"-Serien, der "SOKO 5113", die inzwischen "SOKO München" heißt und somit künftig nicht mehr im Dauereinsatz sein muss.

Im Mittelpunkt stehen die zwei Kommissarinnen Luna Kunath (Caroline Erikson) und Sophie Pohlmann (Katrin Jaehne), die kaum unterschiedlicher sein könnten, aber trotzdem seit ihrer Kindheit beste Freundinnen sind. Luna ist Single, durchsetzungsfähig, empathisch, sportlich und schnell im Kopf. Eine hervorragende Polizistin, deren Unbekümmertheit jedoch stets mit ein wenig Naivität einhergeht und sie immer wieder in brenzlige Situationen bringt. Sophie hingegen wirkt reifer und erwachsener. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. Sie ist direkt, aber zurückhaltender. Sophies Sehnsucht nach Harmonie und Gerechtigkeit ist zugleich auch ihre Schwäche. Die Macher der Produktionsfirma Bantry Bay kündigen an, dass nicht nur in Potsdam ermittelt wird, sondern auch im Umland.



Teilen