DMAX zeigt ab September neue Staffel "Bear Grylls"

DMAX hat die Ausstrahlung der neuen Staffel des Survival-Formats "Bear Grylls: Stars am Limit" in Aussicht gestellt. Ab Anfang September tauschen unter anderem Roger Federer und Lena Headey ihr Hotelzimmer gegen Zelte.



01.08.2018 - 21:28 Uhr von Timo Niemeier 01.08.2018 - 21:28 Uhr

Ab dem 9. September wird DMAX die neue Staffel von "Bear Grylls: Stars am Limit" ausstrahlen. Die frischen Folgen sind dann immer am späten Sonntagabend ab 23:15 Uhr zu sehen, es handelt sich dabei um deutsche Erstausstrahlungen. In dem Format bringt der britische Survival-Experte Bear Grylls Prominente an ihre Grenzen, indem er mit ihnen mehrere Tage in der Wildnis verbringt. Sie tauschen ihre Hotelzimmer gegen Zelte und Champagner gegen selbstgemolkene Milch. Prominentester Teilnehmer der Sendung war Barack Obama.

In der neuen Staffel sind unter anderem Tennis-Profi Roger Federer, die SchauspielerInnen Joseph Gordon-Levitt, Lena Headey, Keri Russel, Uzo Aduba, Scott Eastwood, Don Cheadle und Profizänzer Derek Hough zu sehen. DMAX zeigt das Format schon seit einiger Zeit, zuletzt bis Oktober 2017. Damals erzielte die Sendung am späten Abend Marktanteile von bis zu 3,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe.

