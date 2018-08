Kein Nachholtermin für abgesagte "Grill den Profi"-Folge

© Vox

Weil im Vorfeld der geplanten Aufzeichnung von "Grill den Profi" ein zuschauer aus dem Publikum verstarb, wurde die Produktion der Vox-Show im Juli kurzerhand abgesagt. Nun hat der Sender entschieden, dass es keinen Nachholtermin geben wird.



06.08.2018 - 14:02 Uhr von Alexander Krei 06.08.2018 - 14:02 Uhr

Nachdem Ende Juli im Vorfeld der Aufzeichnung von "Grill den Profi" ein Zuschauer im Publikum gestorben ist, hat sich Vox jetzt dazu entschlossen, die Produktion des Sommerspecials nicht mehr nachzuholen. Das bestätigte der Sender am Montag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Die Produktionsfirma ITV Studios Germany und Vox hatten nach dem tragischen Vorfall entschieden, die Produktion in der Magdeburger Seebühne abzusagen, zunächst aber offen gelassen, ob es einen Nachholtermin geben wird.

In der Sendung sollte Koch Ali Güngörmüs gegen mehrere prominente Herausforderer am Herd antreten, darunter Schauspieler Felix von Jascheroff und Komiker Thomas Hermanns. Wann die zwei bereits aufgezeichneten Ausgaben des Sommerspecials von "Grill den Profi" bei Vox gezeigt werden, steht nach Angaben des Privatsenders zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Mit einer Ausstrahlung sei aber im Spätsommer zu rechnen, heißt es aus Köln.

Erst vor wenigen Wochen hatte Vox erklärt, "Grill den Profi" vorerst ruhen zu lassen, nachdem es in den vergangenen Monaten nicht gelungen war, mit verschiedenen Köchen an den Erfolg von "Grill den Henssler" anzuknüpfen. Für eine Folge der Sommerspecials kehrte Steffen Henssler jüngst aber noch einmal an den Herd der Vox-Show zurück. In der zweiten Ausgabe ist Roland Trettl mit dabei, der bei Vox aktuell auch die Kuppelshow "First Dates" präsentiert.

Mehr zum Thema Zuschauer stirbt vor "Grill den Profi"-Aufzeichnung

Teilen