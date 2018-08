Motorvision TV und eoTV kooperieren bei "Sportsnight"

© Motorvision TV

Neben der "European Sportsnight by DAZN" zeigt das kleine eoTV in wenigen Wochen auch Vorberichte, Qualifikationen und Zusammenfassungen aller Rennen der "Isle of Man TT 2018". Dafür arbeitet man nun mit Motorvision.TV zusammen.



07.08.2018 - 15:21 Uhr von Timo Niemeier 07.08.2018 - 15:21 Uhr

Bei der "Tourist Trophy auf der Isle of Man 2018" sind die schnellsten Motorradfahrer der Welt auf einer Strecke von rund 37 Meilen unterwegs und erreichen dabei Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 300 km/h. Das ist durchaus gefährlich, es gibt meist weder Streckenabsperrungen, noch Fangzäune oder Auslaufzonen. 2017 sind drei Fahrer gestorben. Motorvision.TV zeigt die Rennserie bereits seit einiger Zeit und bringt sie nun auch ins Free-TV.

Dafür kooperiert man mit dem kleinen Sender eoTV, der seine Sportnacht am Dienstagabend ausbaut. Ab dem 21. August zeigt eoTV um 21:15 Uhr erstmals exklusive Vorberichte, Qualifikationen und Zusammenfassungen aller Rennen der "Isle of Man TT 2018". Danach geht es wöchentlich mit den Übertragungen weiter. Im Anschluss um 22:15 Uhr zeigt eoTV wie gehabt seine "European Sportsnight by DAZN", hier kooperiert man seit April mit dem Streamingdienst der Perform Group. Bei der "European Sportsnight" sehen die Zuschauer ausgewählte Highlights aus der Basketball Champions League, der WTA Internationals, des Rugby Champions Cup, der Aviva Premiership oder auch aus europäischen Fußball-Ligen.

