RTL: Witze-Show mit Markus Krebs startet im September

Die neue "Witzearena" mit Markus Krebs wird Anfang September erstmals bei RTL zu sehen sein. Darin versuchen mehrere Promis, das Publikum von ihren Witzen zu überzeugen. Das Konzept erinnert stark an "Richtig witzig" mit Hugo Egon Balder.



09.08.2018 - 14:22 Uhr von Alexander Krei 09.08.2018 - 14:22 Uhr

Nach dem Erfolg "Richtig witzig" ist nicht nur Sat.1 auf den Geschmack des Erzählens von Witzen gekommen, sondern auch RTL. Im Juni ließ der Sender bekanntlich zwei Ausgaben einer neuen Show namens "Markus Krebs - Witzearena" aufzeichnen, deren Ausstrahlung nun bevorsteht. Wie der Sender bestätigte, gibt es die erste Ausgabe am Samstag, den 1. September um 23:15 Uhr und damit im Anschluss an die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu sehen. Eine Woche später folgt die zweite Ausgabe.

In der von Dreiwerk Entertainment produzierten Show begrüßt Komiker Markus Krebs prominente Gäste, die fest davon überzeugt sind, gute Witzeerzähler zu sein. In der ersten Show sind Carsten van Ryssen, Ruth Moschner, Matze Knop und "Der Storb" dabei. In verschiedenen Kategorien präsentieren sie ihre besten Witze, ehe das Publikum im Studio entscheidet, wer von ihnen sich am besten geschlagen hat.

Das Konzept erinnert tatsächlich stark an "Richtig witzig" und damit an jene Show, in der Markus Krebs Anfang März selbst zu Gast gewesen ist. In dem von Hugo Egon Balder moderierten Sat.1-Format stehen ebenfalls mehrere Comedians im Mittelpunkt, die das Publikum mit ihren Witzen unterhalten wollen. In Österreich sorgt die Show unter dem Titel "Sehr witzig?!" schon seit geraumer Zeit für gute Quoten.

Auch die deutsche Version kam im Frühjahr beim Publikum gut an: Fast 13 Prozent Marktanteil verzeichnete Sat.1 damals mit der Pilotfolge. Für die neue Saison hat der Sender bereits weitere Folgen angekündigt.



