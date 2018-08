Neues Logo und neuer Vorspann für "Alles was zählt"

© MG RTL D

Zur 3000. Folge, die in wenigen Tagen ausgestrahlt wird, bekommt "Alles was zählt" eine optische Frischzellenkur verpasst. Die RTL-Soap erhält nicht nur einen neuen Vorspann, sondern auch ein neues Logo. Wie "AWZ" künftig aussehen wird...



10.08.2018 - 10:42 Uhr von Alexander Krei 10.08.2018 - 10:42 Uhr

In wenigen Tagen feiert "Alles was zählt" rundes Jubiläum: Am kommenden Mittwoch wird bereits die 3000. Folge der RTL-Soap über den Bildschirm flimmern - und anlässlich dessen gönnt der Sender seinem Dauerbrenner eine optische Überarbeitung. Pünktlich zur Jubiläumsfolge soll es einen neuen Vorspann und ein neues Logo geben. In der Geschichte der Serie ist es bereits die vierte Veränderung des Vorspanns und die dritte Anpassung des Logos, das fortan nicht mehr in Großbuchstaben daherkommt.

"Nach 12 Jahren hatten wir alle das Gefühl, es sei Zeit für einen ganz neuen Ansatz. Die Kollegen aus dem Marketing haben uns mit einem tollen Konzept überzeugt, mit dem wir noch näher an unseren Schauspielern und ihren Emotionen sind", so Katharina Katzenberger, verantwortliche Redakteurin für "Alles was zählt". Im neuen Vorspann gehen alle Rollen aus sich heraus und interagieren mit den Zuschauern - etwa lachend oder tanzend.

DAS ist der neue Vorspann von #AWZ. Hier als #Preview, ab 15.8. dann vor jeder Folge! Den neuen dynamischen Opener gibt's wie immer in zwei Versionen - hier beide hintereinander. Wie findet ihr ihn? @UFA_SERIALDRAMA #Jubiläum #3000 Folgen pic.twitter.com/8XPnka4nE5 — RTL.de (@RTLde) 10. August 2018

Im Schnitt schalteten in diesem Jahr bislang etwas mehr als zwei Million Zuschauer ein, um die Soap im Vorabendprogramm zu sehen. Der Marktanteil liegt mit rund 13,6 Prozent in der Zielgruppe über dem inzwischen deutlich gesunkenen Senderschnitt von RTL. Produziert wird "Alles was zählt" von UFA Serial Drama.

