ZDF wird Koproduzent bei neuer internationaler Thrillerserie

Måns Mårlind, einer der Koautoren von "The Bridge", hat mit "Shadow Play" eine neue Thrillerserie entwickelt, die in Berlin spielt. Als Koproduzent ist das ZDF mit an Bord. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Frühjahr beginnen.



13.08.2018 - 21:22 Uhr von Alexander Krei 13.08.2018 - 21:22 Uhr

Die zu Studiocanal gehörende Produktionsfirma Tandem Productions arbeitet zusammen mit Bron Studios an einer internationalen Thrillerserie namens "Shadow Play", die von Måns Mårlind ("The Bridge", "Midnight Sun") entwickelt und geschrieben wurde. Geplant ist ein Achtteiler, an dem sich das ZDF als Koproduzent beteiligt. Auch Partner aus Skandinavien, Frankreich, Polen und den Niederlanden sind an dem Projekt beteiligt, das international von Studiocanal TV vertrieben werden soll.

"Eine solche Fülle von Partnern aus den wichtigsten Märkten an Bord zu haben, ist ein Beweis für das große Potenzial von 'Shadow Play'", sagte Rola Bauer, Managing Director/Partner Studiocanal TV. Simone Emmelius, die inzwischen an der Spitze der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm steht, erklärte: "Uns verbindet mit Måns Mårlind eine jahrelange Zusammenarbeit mit 'The Bridge'. Wir sind begeistert, mit 'Shadow Play' unser nächstes kreatives Abenteuer umzusetzen."

"Shadow Play" spielt in Berlin und erzählt die Geschichte des amerikanischen Cops Max McLaughlin, der im Sommer 1946 in die Stadt kommt und in den chaotischen Nachkriegsjahren versucht, eine Polizeieinheit aufzubauen. Sein Ziel ist es, "Engelmacher" Gladow, den Capone des Nachkriegs-Berlins, auszuschalten. Zur gleichen Zeit unternimmt Max einen geheimen Kreuzzug, um seinen vermissten Bruder zu finden, der Ex-Nazis im Untergrund tötet.

Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2019 starten, aktuell befindet sich das Casting bereits in vollem Gange. Måns Mårlind wird alle acht Folgen schreiben und vier davon an der Seite von Björn Stein ("6 Souls", "Midnight Sun") als Regisseur begleiten.Als Executive Producers fungieren Mårlind, Rola Bauer ("Take Two"), Jonas Bauer ("Spotless"), Tim Halkin ("World Without End"), Jim Gillespie ("World Without End"), sowie Aaron L. Gilbert, Steven Thibault und David Davoli.

