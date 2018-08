"Gefragt - Gejagt": "Quizdoktor" feiert seinen Einstand

© ARD/Uwe Ernst

Nachdem vor gut zwei Monaten schon Manuel Hobiger alias der "Quizvulkan" zum Jäger-Team der ARD-Vorabend-Quizshow gestoßen ist, steht nun die Premiere der zweiten Verstärkung dieser Staffel an: Am Mittwoch hat Thomas Kinne seinen ersten Auftritt



14.08.2018 - 10:35 Uhr von Uwe Mantel 14.08.2018 - 10:35 Uhr

Nachdem "Gigant" Holger Waldenberger zum Ende der vergangenen Staffel seinen Abschied verkündet hat und sich "Gouvernante" Grażyna Werner nicht durchsetzen konnte, gibt es in dieser Staffel von "Gefragt - Gejagt" zwei neue Gesichter im Jägerteam. Manuel Hobiger feierte seinen Einstand bereits vor rund zwei Monaten, am kommenden Mittwoch hat nun auch Thomas Kinne seinen ersten Auftritt. Er tritt in der Sendung als "Der Quizdoktor" an.

Kinne, der als Übersetzer von Drehbüchern arbeitet, ist seit über 25 Jahren Gast bei diversen Quizformaten und war auch schon selbst Kandidat bei "Gefragt - Gejagt". In der Vorrunde sammelte er damals die Rekordsumme von 6.000 Euro ein, auch das Finale konnte er mit seinen Mitstreitern gegen Sebastian Jacoby für sich entscheiden. Kinne: "Ich finde es spannend, die Sendung aus drei Perspektiven kennenzulernen: erst als Zuschauer, dann als Kandidat und jetzt als Jäger. Fehlt nur noch die Moderation - aber ich glaube, Herr Bommes denkt noch nicht an den Ruhestand. Und ehrlich gesagt: Er macht seine Sache auch toll!"

Ein selten uneingeschränktes Lob aus dem Wort eines Jägers - schließlich pflegen die Stamm-Jäger Sebastian Klussmann, Sebastian Jacoby und Klaus Otto Nagorsnik vor allem die Sticheleien mit dem Moderator. Die aktuelle Staffel von "Gefragt - Gejagt", die von ITV Sutdios Germany produziert wird, läuft noch bis Ende September.

