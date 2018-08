Einigung in letzter Minute: Serie A bleibt bei DAZN

© DAZN/Serie A

Die italienische Serie A wird auch weiterhin beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein, darauf hat sich das Unternehmen der Perform Group nun mit der Liga geeinigt. Zuvor war lange verhandelt worden, bereits am kommenden Wochenende startet die neue Saison.



14.08.2018

Das ist buchstäblich eine Einigung in letzter Minute: Wie DAZN nun bekanntgegeben hat, wird man auch in den kommenden drei Jahren die italienische Serie A zeigen. Der Streamingdienst und die Liga verlängern ihre Zusammenarbeit in Deutschland und Österreich damit bis 2021. Zuvor war lange unklar, ob es überhaupt einen Abnehmer für die Rechte geben wird. Die preislichen Vorstellungen von DAZN und der Serie A lagen weit auseinander, DAZN betonte vor Journalisten auch immer wieder, nicht unbedingt auf die Liga angewiesen zu sein.

Nun konnte man sich doch noch einigen - und das kein bisschen zu früh. Die neue Saison beginnt in Italien bereits am kommenden Wochenende. Zum Saisonauftakt gastiert Serienmeister Juventus Turin bei Chievo Verona, DAZN zeigt das Spiel am Samstag, den 18. August, live ab 18 Uhr. DAZN-Kunden können durch den Deal künftig auch die Auftritte von Cristiano Ronaldo sehen, der erst kürzlich zu Juventus wechselte. Vor wenigen Tagen verlängerte DAZN auch die Zusammenarbeit mit der französischen Ligue 1.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, sagt zum Deal: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Serie A weiterhin auf DAZN zeigen können. Die italienische Liga ist wichtiger Bestandteil unseres Fußballangebots. Gemeinsam mit der Premier League, LaLiga, Ligue1 und den Highlight-Clips aller deutschen Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff zeigt DAZN alle wichtigen europäischen Top-Fußballligen! Ab dieser Saison kommen noch 110 Livespiele der UEFA Champions League und alle 205 Spiele der UEFA Europa League dazu - damit wird DAZN zum wichtigsten Platz für Fußballfans."

Pünktlich zum Beginn der neuen Fußball-Saison hat DAZN nun auch seine bisher größte Kampagne an den Start gebracht. Unter dem Claim "Hier ist der Platz" entwickelte die Agentur Kolle Rebbe einen crossmedialen Auftritt, der die Fans in den Mittelpunkt rückt und ihnen zeigt, auf welchen Wegen sie ihren Fußball auf DAZN erleben können. "Mit der Übertragung von Champions- und Europa League machen wir den nächsten großen Schritt und heben DAZN von der Nische in den Mainstream. Dabei bleiben wir unserer Philosophie ‚Fans First‘ treu und bieten Sportfans den einfachsten und günstigsten Zugang zu allen wichtigen Ligen", erklärt Benjamin Reininger, Senior Vice President Marketing, Europa. "Darum positioniert unsere Kampagne DAZN als DEN Platz für alle Fußballfans."

Neben mehreren Filmen, die in verschiedenen Formaten sowohl im Web als auch im TV geschaltet werden, kommen auch Programmatic Display, Print- und OOH-Medien, sowie Funkspots zum Einsatz. Zuletzt stellten auch Eurosport und Sky ihre Kampagnen für die neue Saison vor (DWDL.de berichtete).

