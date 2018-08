"Promi Big Brother" versucht's mit "Secret Bewohnern"

© Sat.1/Marcus Höhn

Um die Aufmerksam auf die Auftakt-Show zu lenken, hat Sat.1 jetzt angekündigt, in diesem Jahr drei "Secret Bewohner" ins Haus zu schicken. Neun Teilnehmer der Realityshow hatte der Sender in den letzten Tagen schon offiziell bestätigt.



15.08.2018 - 10:42 Uhr von Alexander Krei 15.08.2018 - 10:42 Uhr

Zwei Tage noch bis zum Start der sechsten Staffel von "Promi Big Brother". Immerhin neun Kandidatinnen und Kandidaten hat Sat.1 in den vergangenen Tagen bereits bekanntgegeben, doch drei stehen noch aus. Um wen es sich dabei handelt, will der Sender allerdings erst in der Live-Show bekanntgeben. Wie Sat.1 am Mittwoch erklärte, sollen die drei sogenannten "Secret Bewohner" live in der Show einziehen und dort ihre neuen Mitbewohner kennenlernen.

Um die schon bestätigten Bewohner zu kennen, bedarf es mitunter jedoch ein wenig Eigenrecherche: Mit dabei sind "DSDS"-Sieger Alphonso Williams, Ex-"Marienhof"-Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, Ex-Dschungelcamperin Sophia Vegas, Selfmade-Millionär Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein, Model Johannes Haller, Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch, Hellseher Mike Shiva, TV-Sternchen Chethrin Schulze und Katja Krasavice, die von Sat.1 als "Internet-Phänomen" bezeichnet wird.

Der Einzug ist am Freitagabend um 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen, moderiert wird "Promi Big Brother" in diesem Jahr von Jochen Schropp und Marlene Lufen, die Sat.1-Zuschauer seit vielen Jahren vor allem aus dem "Frühstücksfernsehen" kennen.

