Comedy Central setzt "South Park" Ende September fort

© Comedy Central

Ende September geht "South Park" in den USA nun schon in die 22. Staffel - und auch hierzulande müssen Fans nicht viel länger warten: Weniger als 24 Stunden nach US-Premiere werden sie mit Untertiteln auch hierzulande zu sehen sein.



15.08.2018 - 15:48 Uhr von Uwe Mantel 15.08.2018 - 15:48 Uhr

Bis zur Mitte der vierten Staffel waren Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman und Kenny McCormick in der dritten Klasse der Grundschule von South Park, dann rückten sie in die vierte Klasse vor. Das war im Jahr 2000. Ende September geht die Serie über die vier Jungs aus South Park nun schon in die 22. Staffel - und noch immer sind sie Viertklässler. Was sie in den neuen Folgen erleben, wird man kurz nach der US-Premiere auch hierzulande sehen können.

Comedy Central wird die neuen Folgen weniger als 24 Stunden nach der US-Premiere immer donnerstags um 23 Uhr zeigen. Eine deutsche Synchronisation liegt dann noch nicht vor, stattdessen gibt's die Folgen im Originalton mit deutschen Untertiteln. Wie üblich lassen sich auch die neuen Folgen über die kostenlose "South-Park"-App sowie über die Website southpark.de am Tag nach der TV-Ausstrahlung abrufen.

Teilen