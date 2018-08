Champions League: Sky & DAZN teilen Playoff-Spiele auf

© Uefa

Bevor die Champions League im September in die Gruppenphase startet, stehen nun zunächst die Playoffs an. Nun haben sich Sky und DAZN auf die Aufteilung der ersten Spieltage verständigt. Deutsche Mannschaften sind noch nicht dabei.



16.08.2018 - 12:21 Uhr von Alexander Krei 16.08.2018 - 12:21 Uhr

In der neuen Champions-League-Saison wird's für Fußball-Fans kompliziert: Zum Wegfall der Free-TV-Ausstrahlung kommt noch die Aufteilung der Spiele zwischen Sky und DAZN hinzu, die nach einigermaßen komplexen Regeln verläuft. Jetzt haben sich beide Anbieter auf die ersten Übertragungen verständigt. Diese betreffen die Playoff-Paarungen und umfassen noch keine Spiele mit deutscher Beteiligung.

DAZN hat bei den Hinspielen an beiden Spieltagen das Erstwahlrecht "First Pick" sowie das Drittwahlrecht "Third Pick". Für die Rückspiele hat Sky an beiden Tagen den "First" und DAZN den "Second" sowie den "Third Pick".

Sky wird demnach neben vier Konferenzen, in denen zu allen Spielen geschaltet wird, am 21. und 22. August die Hinspiele zwischen Benfica Lissabon und PAOK Saloniki sowie Young Boys Bern und Dinamo Zagreb zeigen, eine Woche später folgen die Begegnungen zwischen Dynamo Kiew und Ajax Amsterdam sowie FC Salzburg und Roter Stern Belgrad. Die übrigen acht Spiele der Playoffs sind demzufolge bei DAZN zu sehen.

Dienstag, 21. August

21:00 Uhr: Sky-Konferenz / Sky

21:00 Uhr: Benfica Lissabon - PAOK Saloniki / Sky

21:00 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC Salzburg / DAZN

21:00 Uhr: BATE Borisov - PSV Eindhoven / DAZN

Mittwoch, 22. August

21:00 Uhr: Sky-Konferenz / Sky

21:00 Uhr: Young Boys Bern - Dinamo Zagreb / Sky

21:00 Uhr: Ajax Amsterdam - Dynamo Kiew / DAZN

21:00 Uhr: Videoton - AEK Athen / DAZN

Dienstag, 28. August

21:00 Uhr: Sky-Konferenz / Sky

21:00 Uhr: Dynamo Kiew - Ajax Amsterdam / Sky

21:00 Uhr: AEK Athen - Videoton / DAZN

21:00 Uhr: Dinamo Zagreb - Young Boys Bern / DAZN

Mittwoch, 29. August

21:00 Uhr: Sky-Konferenz / Sky

21:00 Uhr: FC Salzburg - Roter Stern Belgrad / Sky

21:00 Uhr: PAOK Saloniki - Benfica Lissabon / DAZN

21:00 Uhr: PSV Eindhoven - BATE Borisov / DAZN

Teilen