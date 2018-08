Achtung, James Corden: Jetzt rollt der "Schlagerbulli"

© Sat.1 Gold / Jens Hartmann

"Carpool Karaoke" hat sich zum Welt-Hit entwickelt, jetzt zieht ausgerechnet Sat.1 Gold nach - mit dem "Schlagerbulli". Die Musikshow kann dem Original zwar nicht das Wasser reichen, ist aber erstaunlich frisch. Wenn da nur das Kleid der Moderatorin nicht wäre...



Seit ein paar Jahren fährt James Corden nun schon mit großen Stars durch die Weltgeschichte, um mit ihnen im Auto zu singen. Einst als Rubrik in seiner US-Late-Night-Show gestartet, ist "Carpool Karaoke" längst ein weltweites Phänomen geworden. Millionen schauen sich die Videos an, in denen Corden mit Miley Cyrus, Madonna oder Paul McCartney unterwegs ist. Inzwischen hat Apple aus dem simplen Konzept sogar eine eigene Serie gemacht – und neuerdings läuft selbst bei Sat.1 Gold eine eigene Version.

Ja, Sie haben richtig gelesen. Sat.1 Gold, der Ältere-Frauen-Sender, der sein Programm für gewöhnlich mit Mischung aus "Kommissar Rex", "Ein Engel auf Erden" und Ingo Lenßen füllt, ist auf den Geschmack gekommen. Wo jedoch im Original Weltstars auf vier Rädern trällern, sitzt hierzulande Ross Antony im "Schlagerbulli". Antony – einst Gewinner von "Popstars" und Dschungelcamp – ist der erste Gast in der neuen Show, die im einen Moment an "Carpool Karaoke" erinnert und im nächsten an eine Provinzsendung, wie sie vor 20 Jahren auch in den Dritten hätte laufen können.

Doch der Reihe nach: In der Show fahren Volksmusiker Maximilian Arland und die einst aus der ProSieben-Show "Himmel oder Hölle" bekannt gewordene Moderatorin Evelyn Weigert abwechselnd mit einem Schlagerstar durchs Land und verkürzen sich die Fahrt zu deren Lieblingsorten mit harmlosen Plaudereien und lautstarkem Gesang. In der Premieren-Folge, die Sat.1 Gold am Donnerstag sendete, sitzt Weigert am Steuer und Ross Antony daneben. Wann immer es passt, wird die Musik aufgedreht.

Nach knapp einer Stunde lässt sich sagen: Eigentlich passt es den beiden fast immer: Wenn's um Antonys Liebe geht, kommt "I Just Called To Say I Love You" zum Einsatz, und in einem Moment der Angst wird eben "Help" von den Beatles angestimmt. Selbst wenn die beiden den Bulli mal verlassen haben, kann man sich sicher sein, dass der nächste Gesang nicht lange auf sich warten lässt. Zur Not zaubert die Redaktion im Nachhinein ein schmissiges "Mit 66 Jahren..." aus dem Hut, sobald sich Ross Antony beim Zwischenstop einem Rentner-Pulk nähert.

Und Maximilian Arland? Der ist in der ersten Folge andernorts beschäftigt und schaut etwa einigen Trabbi-Fans aus Sachsen-Anhalt über die Schulter. Das ist etwas unnötig, soll aber vermutlich zum Heimatgefühl beitragen, das der Untertitel ("Heimat on Tour") verspricht. Später geht Arland dann auch noch einem Schäfer beim Scheren seiner Schafe zur Hand. "Der könnte ja was von Wolle Petry singen", witzelt Evelyn Weigert schon zu Beginn der Show. Glücklicherweise ist die Moderatorin besser als es der Gag vermuten lässt.

Seltsamer Farbenwechsel beim Kleid der Moderatorin

Zusammen mit Ross Antony blüht sie im Laufe der Tour regelrecht auf und singt auch dann noch laut, wenn es eigentlich gar nicht mehr passt. Diese Unverkrampfheit ist es, die den "Schlagerbulli" nach ein paar zähen Anfangsminuten tatsächlich noch unterhaltsam werden lässt. Nur schade, dass die Produktionsfirma south & browse bei der Nachbearbeitung etwas zu wenig Sorgfalt an den Tag gelegt hat. Die schlechte Bildmischung trübt mitunter die Freude, weil Weigerts orangenes Kleid in nahezu jeder Szene die Farbe zu wechseln scheint. Dass Sat.1 Gold in ein Zauberkleid investiert hat, ist eher nicht zu erwarten.



© Sat.1 Gold

Zugegeben, mit "Carpool Karaoke" hat die Sendung abgesehen vom gemeinsamen Trällern nicht allzu viel gemein. In manchen Momenten wirkt der "Schlagerbulli" sogar geradezu bieder. Dann aber weiß die Sendung plötzlich wieder mit amüsanten Szenen zu überraschen. So wie ganz zum Schluss, als Weigert nach dem Picknick am Wasser zur Klampfe greift und zum etwas holprigen "Love me Tender" ansetzt. Was folgt, ist ein Lachanfall und ein Kommentar von Ross Antony: "Du singst so einen Scheiß", entfährt es ihm lachend und man kann spüren, dass die beiden gerade wirklich Spaß haben.

Im Gegensatz zu den großen Schlagershows mit Musik vom Band und perfekter Inszenierung kommt die "Schlagerbulli"-Tour auf Sat.1 Gold erfrischend ungeschminkt und unverkrampft daher. James Corden wird mit "Carpool Karaoke" aber dennoch nicht zittern müssen.

"Der Schlagerbulli - Heimat on Tour" läuft donnerstags um 20:15 Uhr bei Sat.1 Gold.

