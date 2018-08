William Cohn kommentiert im Herbst wieder "Fear Factor"

© MTV

Am 8. September beginnt MTV mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel von "Fear Factor". Sarkastische Kommentare soll erneut William Cohn beisteuern. Neu ins Programm kommt "Ex on the Beach US".



16.08.2018 - 16:32 Uhr von Uwe Mantel 16.08.2018 - 16:32 Uhr

Im Frühjahr zeigte MTV die erste Staffel der US-Neuauflage der Show "Fear Factor", von der es 2004 schon einmal kurzzeitig eine deutsche Version mit Sonja Zietlow zu sehen gab. Ab dem 8. September gibt's nun die zweite Staffel mit neuen Folgen. MTV zeigt sie immer samstags um 21:10 Uhr. Wie schon in der ersten Staffel wird auch diesmal wieder William Cohn sarkastisch das Geschehen zwischen Angst und Brechreiz kommentieren.

Ebenfalls im September gibt es Neuigkeiten vom MTV-Reality-Star Charlotte Crosby. Mit neuen Folgen von "Just Tattoo of Us" startet sie nicht nur in die bereits dritte Runde der Tattoo-Show, sondern bekommt in der neuen Staffel auch einen brandneuen Co-Moderator an ihre Seite. Ab sofort steht Charlotte gemeinsam mit Scotty T. den wagemutigen Kandidaten zur Seite, wenn es darum geht, das Tattoo ihres Lebens zu bekommen: Ausgesucht vom Partner, besten Freund, Schwester oder Bruder … Hier werden aus Freunden schnell Feinde. Die neuen Folgen laufen ab dem 18. September montags um 22 Uhr.

Und schon am 29. August startet das neue Format "Ex on the Beach US", das fortan immer mittwochs um 22 Uhr zu sehen sein wird. Die Zutaten: Zehn Singles am Strand von Hawaii - und die Ex-Partner, die dort etwas später ebenfalls aufschlagen und für Drama sorgen.

