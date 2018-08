"Kroymann" geht im Oktober mit neuen Folgen weiter

© Radio Bremen

Vier neue Ausgaben der Sketch-Comedy "Kroymann" haben Radio Bremen, SWR und NDR von der btf produzieren lassen. Im Oktober startet die neue Staffel im Ersten, der Sender setzt dann auf eine monatliche Ausstrahlung.



17.08.2018 - 10:08 Uhr von Timo Niemeier 17.08.2018 - 10:08 Uhr

Im Oktober wird es ein Wiedersehen mit Maren Kroymann und ihrer Sketch-Comedy "Kroymann" geben, das hat die ARD nun bekanntgegeben. Die neue, vierteilige Staffel startet am Donnerstag, den 4. Oktober, um 23:30 Uhr. Die drei weiteren Folgen werden in einem monatlichen Rhythmus zu sehen sein, sie sind eingeplant für den 8. November, 6. Dezember und 31. Januar. Bislang sind erst drei Ausgaben der Sketch-Comedy im Ersten zu sehen gewesen, mit der neuen Staffel wird die Gesamtzahl der Folgen also mehr als verdoppelt.

Maren Kroymann schlüpft in den verschiedenen Sketchen wieder in unterschiedlichste Frauenrollen und nähert sich so den zentralen Themen unserer Zeit. "Tolle neue KollegInnen stehen mir zur Seite und einige schon vertraute Gesichter, wie Max Bretschneider und die wunderbare Annette Frier", sagt die Schauspielerin, Sängerin und Satirikerin. "Es schien gar nicht leicht, sich in diesem unfassbaren Sommer brisante Geschichten auszudenken, die auch noch komisch sind. Aber das Leben der Menschen hat ja auch kein Hitzefrei - wir schöpfen also aus dem Vollen." Weitere Gäste sind Peter Heinrich Brix, Denis Moschitto, Jasmin Gerat und andere.

Jan Weyrauch, Programmdirektor von Radio Bremen, sagt: "Wir bei Radio Bremen freuen uns sehr, dass wir mit dem SWR und dem NDR zwei tolle Partner gefunden haben, die mit uns in die nächste Runde starten. 'Kroymann' ist ein Herzensprojekt, urkomisch und in den besten Momenten so entlarvend, dass man sich beim Lachen immer auch in seinen Vorurteilen ertappt fühlt." Produziert wird die Sendung von der btf. Die erste Folge "Kroymann" aus dem März 2017 gewann den Grimme-Preis 2018 in der Kategorie Unterhaltung und den Juliane Bartel Medienpreis 2017. Sie war außerdem für den Deutschen Comedypreis 2017, die Rose d'Or 2017 und den Deutschen Fernsehpreis 2017 nominiert.

