Vice.com: Neuer Chefredakteur kommt von der "Zeit"

Nachdem Laura Himmelreich zur Chefredakteurin von Vice im gesamten deutschsprachigen Raum aufsteigt, ist nun die Nachfolge an der Spitze des Online-Portals Vice.com geklärt: Ab Oktober übernimmt hier Felix Dachsel.



17.08.2018 - 12:20 Uhr von Uwe Mantel 17.08.2018 - 12:20 Uhr

Das Online-Portal Vice.com bekommt einen neuen Chefredakteur: Anfang Oktober übernimmt Felix Dachsel den Job und damit die Leitung des Teams aus 12 Redakteurinnen und Redakteuren. Dachsel kommt von der "Zeit", wo er das neue Print-Ressort "Z" mitentwickelte und als Redakteur tätig war. Bislang hatte Laura Himmelreich diesen Posten inne, sie stieg aber inzwischen zur Chefredakteurin von Vice in der DACH-Region (also in Deutschland, Österreich und der Schweiz) auf.

Laura Himmelreich: "Ich freue mich sehr, dass Felix Dachsel die Redaktionsleitung von Vice.com übernimmt. Die größte Herausforderung für Vice ist es, journalistisch immer besser zu werden, aber nicht konventioneller. Felix Dachsel ist perfekt für dieses Posten, denn er weiß, wie man Themen modern und kreativ journalistisch aufbereitet und hat Spaß daran, Grenzen zu testen und neue Wege zu gehen." Felix Dachsel: "Vice elektrisiert mich, weil es impulsiv, laut, jung, direkt und charmant ist. Weil es Dinge ausprobiert statt gottergeben abzuwarten. Vice versteht, dass es für den Journalismus der Zukunft nur einen Weg gibt: Risikobereitschaft. Was für eine Freude, mit dieser Redaktion arbeiten zu dürfen!"

