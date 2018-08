Netflix unterbricht Binge-Watching testweise mit Trailern

© Netflix

Was bei anderen Anbietern schon üblich ist, könnte nun auch bei Netlix kommen: Derzeit experimentiert der Streaming-Dienst damit, beim Binge-Watching zwischen einzelne Episoden Trailer für andere Produktionen einzustreuen.



18.08.2018 - 10:57 Uhr von Uwe Mantel 18.08.2018 - 10:57 Uhr

Netflix produziert immer mehr Inhalte - so viel, dass Nutzer längst keinen Überblick mehr haben. Um so wichtiger wird also die Herausforderung, die Nutzer aktiv auf die für sie vermeintlich passendsten Inhalte hinzuweisen. Für dieses Ziel fährt Netflix immer wieder Tests unterschiedlicher Art - mit dem neuesten Vorhaben zog man bislang aber vor allem negative Kommentare auf sich.

Wie zuerst "Cord Cutters News" berichtete, experimentiert Netflix bei einem Teil seiner Nutzer weltweit derzeit, bei einem Binge-Watching-Marathon zwischen den einzelnen Episoden Trailer für andere Produktionen zu zeigen. Berichte, dass sich diese Trailer nicht überspringen lassen, dementierte Netflix inzwischen, auf Knopfdruck kann man also direkt wieder zur eigentlich gewünschten Serie zurück springen.

Der Test betreffe nur einen kleinen Prozentsatz der weltweiten Nutzer, ob die Trailer-Unterbrechungen also generell eingeführt werden, steht noch nicht fest. Neben den negativen Rückmeldungen in sozialen Netzwerken wird hier vor allem einfließen, ob die jeweiligen Nutzer tatsächlich eine der empfohlenen Produktionen ansehen werden. Andere Wettbewerber wie Prime Video setzen schon länger auf Trailer, die ungefragt eingespielt werden.

