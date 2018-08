ProSiebenSat.1 renoviert HbbTV-Angebot auf Smart-TVs

© ProSiebenSat.1

Die über den roten Knopf auf der Fernbedienung zugänglichen HbbTV-Portale der ProSiebenSat.1-Sender wurden überarbeitet. Dabei hat man besonders Wert darauf gelegt, dass das TV-Bild weiter zu sehen ist, während man HbbTV-Inhalte nutzt



20.08.2018 - 12:01 Uhr von Uwe Mantel 20.08.2018 - 12:01 Uhr

Wer einen mit dem Internet verbundenen Smart-TV besitzt und die rote Taste auf seiner Fernbedienung drückt, kommt ins HbbTV-Portal des jeweiligen Senders. Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat bei ihren Sendern ihr Angebot jetzt überarbeitet. Dort lassen sich beispielsweise weiterhin über die Mediathek komplette Sendungen sowie einzelne Clips und weiterer Content rund um die Formate des jeweiligen Senders abrufen. Dazu kommt aber auch der "interaktive Entertainment-Feed" mit digitalen Nachrichten, Services und Entertainment Infos. Außerdem gibt es Themen-Kanäle, die Mediathekeninhalte in verschiedenen Playlists bündelt.

Wenn man nicht über die Mediathek auf eine komplett andere Sendung wechselt, dann lassen sich die Inhalte nun auch parallel zum laufenden Programm nutzen. Dieser "Dualkonsum" stand bei der Neugestaltung der Angebote im Vordergrund, so die Sendergruppe. Das Live-TV-Bild wird dabei im linken Bereich des Bildschirms dargestellt, während der Entertainment-Feed mit aktuellen Videos und Texten rechts zu sehen ist. Darüber hinaus lassen sich auch interaktive Elemente so realisieren. Bei verschiedenen Sendungen kann der Zuschauer etwa mitraten, etwa welche Kandidaten ausscheiden oder bleiben sollten, in einer Quizshow könnte er zum aktiven Mitspieler werden.

Bei Mitmach-Aktionen wurden laut ProSiebenSat.1 bereits Interaktionsraten von bis zu 26 Prozent erzielt, gemessen an der Gesamtheit der Nutzer, die das Voting angezeigt bekommen haben. Generell erhöhe sich bei HbbTV-Nutzern der TV-Konsum im hohen einstelligen Prozentbereich, wie eine interne, repräsentative Untersuchung ergeben habe. Aktuell erreichen die HbbTV-Portale im Monat zwischen 2,7 und 3 Millionen Nutzer, noch ist aber Luft nach oben: Die potentielle technische Reichweite liegt bei rund 12 Millionen Zuschauern.

Stefanie Lüdecke, Co-Geschäftsführerin ProSiebenSat.1 Digital: "Wir wissen mittlerweile sehr genau, dass das Entertainment-Bedürfnis eines Zuschauers vielschichtiger geworden ist. Während unsere Nutzer linear fernsehen, haben sie additiv die Möglichkeit, zusätzliche Informationen über HbbTV zu bekommen. Mit unseren neuen Red Button Portalen haben wir eine erstklassige Content-Plattform kreiert und das Beste aus den beiden Welten TV und Internet vereint. So gestalten wir die Entwicklung des linearen Fernsehens aktiv mit."

