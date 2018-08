Jérôme Boateng bekommt sein eigenes Lifestyle-Magazin

© RTL

Ab Herbst gibt's Jérôme Boateng nicht nur auf dem Platz, sondern auch gedruckt: Der Fußball-Profi startet zusammen mit Gruner + Jahr unter dem Namen "BOA" sein eigenes Lifestyle-Magazin. Darin will er Sportler, Designer und Musiker interviewen.



22.08.2018 - 16:38 Uhr von Alexander Krei 22.08.2018 - 16:38 Uhr

Barbara Schöneberger hat schon längst eins und Joko Winterscheidt inzwischen auch - die Rede ist von einem eigenen Print-Magazin. Demnächst wird sich auch Jérôme Boateng in diesen illustren Kreis gesellen. Unter dem Namen "BOA" soll vom kommenden Herbst an ein Lifestyle-Magazin auf den Markt kommen, das Themen wie Musik, Mode, Sport und Zeitgeist aus der Perspektive des Fußball-Nationalspielers und FC-Bayern-Stars erzählt.

Hinter dem Projekt stehen die Sport- und Künstleragentur Roc Nation, die 2008 vom US-Rapper Jay-Z gegründet wurde, und die Content-Agentur Territory von Gruner + Jahr. Das Magazinkonzept von "BOA" soll sich demnach an "urbane Millennials" richten. Geplant ist, dass Boateng Sportler, Designer und Musiker aus seinem Bekanntenkreis zu Interviews trifft.

"Für meinen Erfolg habe ich hart gearbeitet. Aber ich wäre nichts ohne meine Familie, meine Freunde und meine Fans", sagte der Fußball-Profi dem "Stern". "Ihnen möchte ich mit 'BOA' etwas zurückgeben: ein Magazin, das meine Leidenschaft für Mode, Sport und Musik vermittelt und spannende Geschichten aus meiner Welt erzählt."

In dem Heft will Boateng aber auch seine Herkunft thematisieren, wie er betont. "Gerade in den vergangenen Monaten ist mir klar geworden, dass ich für viele Menschen auch ein Botschafter bin. Ich stehe für ein Deutschland, das bunter und cooler ist und optimistisch in die Zukunft schaut. Diese Haltung soll in 'BOA' zum Tragen kommen."

