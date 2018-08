A&E startet mit neuen True-Crime-Reihen in den Herbst

© A&E

Im September und Oktober werden bei A&E zwei neue True-Crime-Reihen starten. In "Hours to Kill" geht es um die letzten 24 Stunden im Leben der Opfer von Gewaltverbrechen, "Forensik" zeigt Mordfälle aus der Sicht von Rechtsmedizinern.



22.08.2018 - 18:22 Uhr von Alexander Krei 22.08.2018 - 18:22 Uhr

Der Pay-TV-Sender A&E hat die Ausstrahlung von zwei neuen True-Crime-Reihen angekündigt. Den Anfang macht "Hours to Kill - Zeitachse des Todes", das ab dem 9. September jeweils sonntags um 21:50 Uhr laufen wird. Ab dem 1. Oktober folgt auf dem Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr "Forensik - Der Schlüssel zur Wahrheit". Beide Reihen werden in deutscher Erstausstrahlung gesendet.

"Hours to Kill" will in Doppelfolgen zeigen, wie essentiell die letzten Stunden vor dem Tod eines Mordopfers für die Ermittlungen sind. Jede Episode widmet sich einem Fall und rollt diesen vom Zeitpunkt des Verbrechens ausgehend nach hinten auf. An der Aufklärung beteiligte Mordermittler erzählen, wie sie dabei vorgingen. Dabei kommen Spielszenen, Originalaufnahmen von Verhören und Tatortfotos zum Einsatz.

In "Forensik - Der Schlüssel zur Wahrheit" geht es um die Arbeit der "geheimen Detectives", die meist im Hintergrund bleiben. Von ersten Beobachtungen am Tatort bis hin zur Autopsie und kreativen Experimenten, geben die Experten selbst Einblicke in ihre Arbeit und erzählen, wie sie fast unlösbar erscheinende Verbrechen doch noch knacken konnten. Auch Anwälte, Polizeikräfte, Familienmitglieder sowie Freunde der Täter und Opfer kommen in der Reihe zu Wort.

Beide Reihen wurden in diesem Jahr von Cineflix Productions für A+E Networks produziert.

